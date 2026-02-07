アメリカのトランプ大統領が野党・民主党の幹部に対し、主要空港や鉄道駅に自身の名前をつけることに同意するよう要求していたとアメリカメディアが報じました。

【映像】街の人「バカげてる。以上、って感じ」

小松靖リポ「大統領が要求したのは、マンハッタンの玄関口『ペンシルべニア・ステーション』に、トランプの名前を冠することだったといいます」

CNNによりますと、トランプ氏は、自ら凍結した大規模トンネル事業の連邦資金について、凍結を解除する代わりに主要空港や鉄道駅を「トランプ」にちなんで改称するよう、民主党上院トップのシューマー院内総務に提案したということです。

ニューヨークのペンシルベニア駅と、首都ワシントンのダレス国際空港が対象になったと伝えられています。シューマー氏は、この提案を拒否したということです。

街の人1「変えない方がいいね ニューヨークのランドマークだし『ペン・ステーション』で定着しているから」

街の人2「バカげてる。以上、って感じ。そもそも支持していないので もっと重要なことから目をそらすために、わざとこういうことで怒らせているんだと思います」

大規模トンネルは、ニューヨークと川で隔てられたニュージャージー州を鉄道で結ぶもので、完成すると輸送量が最大で2倍になるほか、およそ3兆円の経済効果が見込まれています。

トランプ政権は去年10月、事業が連邦の規定に適合しているかを検証するとして、資金を凍結していました。（ANNニュース）