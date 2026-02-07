【ぷっくり】明治公式X中の人のお菓子シール帳に「スゴイ!」「いいかも!!」の声 - シールの作り方も公開
流行りのシール交換ですが、楽しんでいるのは子どもたちだけではありません。明治(meiji)公式Xを運営する中の人も、だいぶハマっているようです(笑)。
/
流行りのぷっくりシール作ってみた🎀
＼
「きのこの山」の空き箱を活用して、
オリジナルシールを作ってみました👐
.
100均でも購入できるアイテムで手軽に、
簡単に作れます♪
.
作ってみたいと思ったら、「いいね❤️」
(@MeijiCoLtdより引用)
中の人のシール帳、meijiの商品パッケージで埋め尽くされていて可愛い! どれもぷっくり感がたまりませんが、特に「きのこの山」には惹かれちゃいますね。
中の人によると、この4つのアイテムさえあれば簡単に作ることができるのだとか。
デザインは、お好きな製品からチョイスしてくださいね。今回は、「きのこの山」でぷっくりシールを作る工程をチェック。その前に、守ってもらいたい注意事項を紹介します。
レジンを取り扱う際は、
※マスクを着用し、換気の良い場所で作業を行ってください。
※硬化前のレジンは素手で触れず、扱う際はゴム手袋を使用ください。
※UVライト・硬化熱は高温になるためご注意ください。小さいお子様は大人の方と一緒に作業してください。
.
シールは小さいお子様が誤飲しないようご注意ください。
(@MeijiCoLtdより引用)
便利なレジンですが、取り扱いには注意が必要です。お子さんだけで扱うことのないよう、気を付けてくださいね。
では、いよいよシール作りに挑戦。まずは、シールにしたいデザイン(きのこの山)の裏に両面テープを貼ってから、その形に添ってきれいにカットしていきます。
ゴム手袋をはめて、「きのこの山」の上にレジンをぷっくりと盛っていきます。
細い棒などで、レジンの形を調整します。
UVライトで固めます。
好きな厚みになるまで、「塗る→整える→固める」の作業を繰り返したら……
完成です!
ぷっくりした「きのこの山」、食べたくなっちゃう可愛さですね。
この投稿には、「スゴイ! カワイイ!! 作ってみたい!笑」「注意点もわかりやすいしすごいかわいい」「なんだかジェルネイルみたいw」「大人図鑑シールとか明治さんシリーズいいかも!!かわい」といった反応が寄せられています。
みなさんも、お気に入りの"meiji"をぷっくりさせてみては?
／流行りのぷっくりシール作ってみた🎀＼「きのこの山」の空き箱を活用して、オリジナルシールを作ってみました👐100均でも購入できるアイテムで手軽に、簡単に作れます♪作ってみたいと思ったら、「いいね❤️」#シール帳 pic.twitter.com/SAE0UokV1W- 株式会社 明治 / meiji (@MeijiCoLtd) January 28, 2026
／中の人の手作りシール帳公開✨＼他にもいろいろ作ってみました☺️かわいいと思ったら、「いいね❤️」してもらえるとうれしいです💕 https://t.co/jqAaJsKYED pic.twitter.com/ONONIwrOpG- 株式会社 明治 / meiji (@MeijiCoLtd) January 29, 2026
