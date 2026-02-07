流行りのシール交換ですが、楽しんでいるのは子どもたちだけではありません。明治(meiji)公式Xを運営する中の人も、だいぶハマっているようです(笑)。

/

流行りのぷっくりシール作ってみた🎀



「きのこの山」の空き箱を活用して、

オリジナルシールを作ってみました👐

.

100均でも購入できるアイテムで手軽に、

簡単に作れます♪

.

作ってみたいと思ったら、「いいね❤️」

(@MeijiCoLtdより引用)





中の人のシール帳、meijiの商品パッケージで埋め尽くされていて可愛い! どれもぷっくり感がたまりませんが、特に「きのこの山」には惹かれちゃいますね。

中の人によると、この4つのアイテムさえあれば簡単に作ることができるのだとか。



デザインは、お好きな製品からチョイスしてくださいね。今回は、「きのこの山」でぷっくりシールを作る工程をチェック。その前に、守ってもらいたい注意事項を紹介します。

レジンを取り扱う際は、

※マスクを着用し、換気の良い場所で作業を行ってください。

※硬化前のレジンは素手で触れず、扱う際はゴム手袋を使用ください。

※UVライト・硬化熱は高温になるためご注意ください。小さいお子様は大人の方と一緒に作業してください。

.

シールは小さいお子様が誤飲しないようご注意ください。

(@MeijiCoLtdより引用)

便利なレジンですが、取り扱いには注意が必要です。お子さんだけで扱うことのないよう、気を付けてくださいね。

では、いよいよシール作りに挑戦。まずは、シールにしたいデザイン(きのこの山)の裏に両面テープを貼ってから、その形に添ってきれいにカットしていきます。



ゴム手袋をはめて、「きのこの山」の上にレジンをぷっくりと盛っていきます。



細い棒などで、レジンの形を調整します。



UVライトで固めます。



好きな厚みになるまで、「塗る→整える→固める」の作業を繰り返したら……

完成です!



ぷっくりした「きのこの山」、食べたくなっちゃう可愛さですね。

この投稿には、「スゴイ! カワイイ!! 作ってみたい!笑」「注意点もわかりやすいしすごいかわいい」「なんだかジェルネイルみたいw」「大人図鑑シールとか明治さんシリーズいいかも!!かわい」といった反応が寄せられています。

みなさんも、お気に入りの"meiji"をぷっくりさせてみては?

