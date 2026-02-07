桜井日奈子、美ボディ際立つ真っ赤なドレス姿に反響「大人の魅力が爆発」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の桜井日奈子が2月6日、自身のInstagramを更新。授賞式のオフショットを公開し、美しいドレス姿に反響が寄せられている。
【写真】28歳美人女優「大人の魅力が爆発」真っ赤なドレス姿
桜井は、「『Beauty of the year 2026』のヘア部門を受賞させていただきました」と報告し、授賞式のオフショットを投稿。光沢のある素材で仕立てられた真っ赤なロングドレス姿を披露した。ドレスは体にフィットし、美しいスタイルが際立つ大人の魅力あふれる装いとなっている。「髪を褒められるのは、すごく嬉しいことです、でも実はとんでもないくせ毛の持ち主なので、日頃のケアと、たまにはプロの手も借りつつ、美髪を育てたいと思います」とコメントしている。
この投稿には「赤ドレス似合いすぎ」「スタイル良すぎてため息出る」「大人の魅力が爆発してる」「女神みたい」「ヘアもドレスも完璧」「美しすぎる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
