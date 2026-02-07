小倉優子「ズボラな私でもできました」具沢山スープ紹介「アイデアがすごい」「身体が温まりそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントの小倉優子が2月6日、自身のInstagramを更新。手軽にできる栄養豊富なスープを紹介し、話題となっている。
【写真】3児のママタレ「アイデアがすごい」話題の具沢山スープ
小倉は「ボーンブロススープって知っていましたか？？」「身体が喜ぶスープです」とつづり、キッチンで調理する様子を公開。鶏の手羽元や長ねぎ、玉ねぎ、生姜などの具材がたっぷり入った鍋を前に、微笑む姿を投稿している。骨から出汁をとる本格的なスープだが、「煮込むだけなので、ズボラな私でもできました」と、その手軽さを紹介。さらに、残った具材とスープをカレーにアレンジする無駄のないリメイク術も披露した。「子ども達がめちゃくちゃ美味しい！とごくごく飲んでいました」と、家庭での温かいエピソードを明かしている。
この投稿に「身体が温まりそう」「美味しそう」「真似して作ってみたい」「リメイクのアイデアがすごい」「愛情たっぷりスープで食べたら幸せになりそう」などと反響が寄せられている。小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
◆小倉優子、ボーンブロススープ紹介「ズボラな私でもできました」
◆小倉優子の投稿に反響
