お笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）が7日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演。米ロサンゼルスでの失敗談を明かした。

2024年末に拠点を米ロサンゼルスに移したゆりやんは、現地での生活について聞かれ、「怖いです」と正直に答えた。

さらに、番組アンケートを見た「ナイツ」塙宣之から「英語、知ったかぶりしてたの?」と振られると、「そうなんです」と即答した。

「いつも英語を勉強というか、私生活で分からなければ聞かないと成長しないのは分かるんですけど、聞くのが怖いし、知ったかぶりしちゃうんです、人の話を。何を言われても“せやせや”“はいはい”って」と分からないまま、流してしまうことを打ち明けた。

「おなか痛くなって病院行ったんです」と腹痛で病院に行ったことを振り返り、「先生がワーってしゃべりかけてくれたんですけど、その時も“イエスイエス”って、何言ってるか分かんなくて。気づいたら、お尻に注射打たれてました」と笑いながら明かした。

まさかの展開にナイツも思わず「危ないって」とツッコミ。それでも、ゆりやんは「ビックリしました」と笑い飛ばしていた。