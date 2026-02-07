ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「最近お惣菜が多いし家事を手抜きしてるぞ！」夫の発言が意味不明！… 「最近お惣菜が多いし家事を手抜きしてるぞ！」夫の発言が意味不明！ 私は実母の介護、あなた協力するって言ったよね!? 「最近お惣菜が多いし家事を手抜きしてるぞ！」夫の発言が意味不明！ 私は実母の介護、あなた協力するって言ったよね!? 2026年2月7日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 遺産!? 心配するのそこ？ 人の心ってものがないわけ…？奥さんにかまってもらえなくてプンスカしているようにも見えますし。子どもかー!! って感じですよね。親戚の前では調子のいいことを言って、実際には介護はおろか家事も手伝わないーー。でも思い返してみると、結婚する前からこういう人だったようです。【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】親の介護より俺の世話でしょ？ 軽い冗談…笑って流せなかった…義母の言葉が思った以上にキツかった【嫁姑問題に巻き込まれています Vol.100】 「好きですか？夫のこと」確認するようで全てを見抜いている妻の微笑み【宝くじで3億円当たりました Vol.127】