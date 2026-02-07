東地区上位をうかがうA東京が7連勝…フォスター、ロシターがリードし、千葉Jの猛追を振り切る

2月7日、ららアリーナ TOKYO-BAYで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B1リーグ戦」の第22節が開催された。東地区2位の千葉ジェッツと、同4位のアルバルク東京による注目の上位対決は、最終盤までもつれる激戦の末、A東京が75－73で競り勝ち、7連勝を達成した。

第1クォーター、A東京は安藤周人やライアン・ロシターの得点で先行。千葉Jのディー・ジェイ・ホグらに応戦されるも、クォーター終盤に安藤が3ポイントシュートを沈め、23－20とわずかにリードして最初の10分を終える。続く第2クォーター、小酒部泰暉のアシストからセバスチャン・サイズやマーカス・フォスターが加点し、一時は2ケタのリードを奪う場面もあったが、クォーター終盤に千葉Jのホグや金近廉に連続得点を許し、44－41と点差を縮められて試合を折り返した。

後半、第3クォーターに入ると再びギアを上げる。小酒部の3ポイントシュートやフォスターのジャンプショットでリードを再び2ケタに乗せると、千葉Jのナシール・リトルや原修太の反撃を凌ぎ、65－57と8点リードで最終クォーターへ。

勝負の第4クォーター、千葉Jのリトルに立て続けに得点を許し、残り4分46秒にはロシターのフリースローで53－52と1点差まで詰め寄られる緊迫した展開に。しかし、ここからフォスターのレイアップやサイズのゴール下でリードを死守。試合残り6秒、サイズが貴重なフリースローを2本沈めてリードを3点に広げると、千葉Jの最後の攻撃を凌ぎ切り、最終スコア75－73で敵地での貴重な1勝をつかみ取った。

勝利したA東京は、フォスターが21得点、ロシターが13得点17リバウンド、サイズが18得点、小酒部が13得点6アシストと主軸が揃って躍動。一方、敗れた千葉Jはリトルが26得点11リバウンド、ホグが17得点12リバウンドと奮闘したが、勝利にあと一歩届かなかった。

なお、ベンチスタートだった千葉Jの渡邊雄太は第2クォーター残り6分22秒にベンチに下がった以降、再びコートに戻ることはなかった。自クラブではもちろんのこと、日本代表でも欠かせない存在だけに、その動向に注目が集まる。

■試合結果



千葉ジェッツ 73－75 アルバルク東京（＠ららアリーナ TOKYO-BAY）



千葉J｜20｜21｜16｜16｜＝73



A東京｜23｜21｜21｜10｜＝75

【動画】A東京・大倉のロブパスにフォスターがアリウープ