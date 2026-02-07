iPhone 17が3カ月連続首位、26年1月に売れたスマートフォンTOP10
「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 iPhone 17 Pro（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish5（シャープ）
8位 arrows We2（FCNT）
9位 Galaxy S25（SAMSUNG）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年1月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が3カ月連続の首位を獲得した。また、2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。アップルが25年9月から5カ月連続でTOP3を独占した。
1位から9位までは前月から順位の変動が起きなかったが、前月15位だったMotorola Mobility「moto g66j 5G」が10位に浮上した。同製品は25年7月の発売から6カ月間にわたってTOP20内を維持。7カ月目にして初のTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 iPhone 17 Pro（アップル）
6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
7位 AQUOS wish5（シャープ）
9位 Galaxy S25（SAMSUNG）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
26年1月のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、アップル「iPhone 17」が3カ月連続の首位を獲得した。また、2位に「iPhone 16e」、3位に「iPhone 16」がランクイン。アップルが25年9月から5カ月連続でTOP3を独占した。
1位から9位までは前月から順位の変動が起きなかったが、前月15位だったMotorola Mobility「moto g66j 5G」が10位に浮上した。同製品は25年7月の発売から6カ月間にわたってTOP20内を維持。7カ月目にして初のTOP10入りとなった。
■文：筧 采斗（かけい さいと）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。