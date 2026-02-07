58歳カズ「ゴッドファーザーかよ」。開幕戦当日の渋すぎる装いも話題「カッコいいが過ぎる」
どんな時も絵になる男だ。
Jリーグの英語版公式アカウントが２月７日に更新。「キングカズ、58歳で先発出場。プロ41年目、現役続行中」と綴り、J３福島に所属する三浦知良の渋いショットを公開した。
黒のコートにサングラス、両手に黒の手袋。ネクタイはグレーだ。ビシッと決めた姿に、「カッコいいが過ぎるのよ」「かっこよすぎる こんな58歳、他にはいない！」「ゴッドファーザーかよ」「ゴッドファーザーが聴こえてくるぜ」といった声があがった。
同日はJ２・J３百年構想リーグの開幕戦で、福島は敵地でJ２の甲府と対戦。先発したカズは20分に途中交代。限られたプレータイムで、目に見える結果は出せなかったが、攻守の両局面で懸命にプレーした。なお、結果は４−１で甲府が勝利した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】カズ、58歳。ビシッとスーツで決めたダンディーな姿
