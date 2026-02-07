「プレッシャーを感じました」Jリーグで28年ぶり導入のPK戦、現役日本代表の佐藤龍之介が明かした重圧と覚悟
2026年２月７日に開催されたJ１百年構想リーグEASTの第１節で、FC東京が鹿島アントラーズにPK勝ちを収めた。44分に遠藤渓太のFK弾で先制しながらも直後の45＋１分に追いつかれた結果、PK戦へ。ひとり失敗の鹿島に対し、FC東京は５人全員が成功させた。
PK戦で最後のキッカーを務めたのが、現役日本代表で途中出場の佐藤龍之介だった。キッカー５番手は志願ではなく、決められたものだった。
「『５番目かあ』と（苦笑）。蹴るだろうとは思っていましたが、（結果的に）自分が決めれば勝てるチャンスで回ってきました。非常に大事な場面で（キッカーを）任せてもらえて身が引き締まる思いでした」
28年ぶりに導入された“JリーグでのPK戦”について、佐藤は持論を展開してくれた。
「個人としてはプレッシャーを感じましたし、非常に大きな意味を持つものです。今日みたいにPK戦で明暗が分かれますし、ファンも選手も勝った、負けたという気持ちが色濃く反映されます。緊張感がある試合でPKを蹴れたのは自分にとってプラスになるはずです」
PK戦でしか味わえない重圧と覚悟。この経験が、佐藤の今後のキャリアに確かな自信をもたらすことは間違いない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
