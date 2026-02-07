なにわ男子・道枝駿佑が「スクラム5」初参戦！内村チームvs若林チームが豪華焼肉を懸けて予測不能なガチンコ対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月8日放送の日本テレビ『スクール革命！』（毎週日曜 11時45分～）では、5対5のチームに分かれ知力・体力・心理戦を5人が団結して競う好評企画「スクラム5」がオンエアされる。

■道枝駿佑は内村先生率いる「内村チーム」に参加

今回は、Hey! Say! JUMP山田涼介に憧れて芸能界入りをしたなにわ男子・道枝駿佑が初参戦。内村先生率いる「内村チーム」に加わり、内村光良、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、春日俊彰（オードリー）、高橋ひかる（「高」は、はしごだかが正式表記）と勝利をめざす。

対する「若林チーム」には、若林正恭（オードリー）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）、山崎弘也（アンタッチャブル）が集結。豪華焼肉セットを懸けて5つのステージで激突する。

最初の対決企画は、古き良き遊びを得意とする内村先生が大活躍の「下駄箱ビンゴファイブ！」。下駄箱にスリッパをシュートし、ビンゴの数を競う。

さらに、シーソーで発射したボールを巨大なパンツでキャッチするチームワークが試される新ゲーム「巨大パンツdeキャッチファイブ！」も。知念が活躍する一方で、八乙女がまさかの行動に!? また、あるメンバーが機材を破壊し、強制終了のトラブルも!?

「まばたき厳禁！ガン開きバズーカ5」は、5人が同時にバズーカを受けてまばたきを我慢するゲーム。チーム内で何人まばたきを我慢できるかの人数を競う。

不意打ちのバズーカの発射音に「ビックリした！」とビビる道枝だったが「僕まばたき我慢するの得意です」とやる気満々。後輩を前に知念は「怖いけど今日は後輩が来ているのでかっこいい姿を見せたい」とゲーム前から目をガン開きに意気込む。さらに、若林の策士ぶりが光る奇策が炸裂する。

また、究極のチームワークが試される「5人で1つ連結5」では、両手を連結させた5人が一体となって、パン食い、ラーメンの湯切り、ドリブルなど障害物レースに挑む。

最終決戦の「ピロピロチュッチュ5」は、ピロピロ笛を使ったバトンリレー。回転するゴールに苦戦するなか、過去にミスを連発した高地が汚名返上を誓う。

■番組情報

日本テレビ『スクール革命！』

02/08（日）11:45～12:45

出演：内村光良 山田涼介・知念侑李・八乙女光（Hey! Say! JUMP）

高地優吾（SixTONES） 山崎弘也（アンタッチャブル）

若林正恭・春日俊彰（オードリー）、高橋ひかる ※順不同

ゲスト：道枝駿佑（なにわ男子）

ゲスト先生：宮下兼史鷹（宮下草薙）

