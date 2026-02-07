城島茂、森本慎太郎、髙地優吾が未開の森を大探索！危険を乗り越え“宝の山”を大発見

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月8日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜 19時～）は、DASH島 あらたな食材大発見スペシャルをお届け。

城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES / 「高」は、はしごだかが正式表記）が、まだ見ぬウマい食材を求めて未踏の森を大探索する。

■未知の猛毒植物に次々遭遇

開拓以来、水路や反射炉の建設などインフラ整備に追われ、気がつけば、はや14年、いまだ島全体の6％ほどしか開拓できていないDASH島。未知なる森のなかには、まだ見ぬウマい食材がきっと埋もれているはず。55歳の城島も「ワクワクするよ！」と衰え知らずの探求心が騒ぎ出し、期待に胸を膨らませ、いざ食料調達の探検へ。

するとさっそくミニトマトのような木の実を発見。島では電波が入らず画像検索ができないため、高地が植物図鑑とにらめっこし、「ヤバいっすよ、有毒植物って書いてある」と報告。口に含もうとしていた野生児・森本は間一髪で命拾いする。

その後も猛毒植物に次々遭遇。食べられるか食べられないかを見極めながら、3人はキツい斜面を登り続ける。そして、「せっかくだから…」と、山の傾斜面を利用してマイケル・ジャクソンになりきる3人。

山の中腹、標高90メートル地点には謎の青い箱が。なかに入っていたのはまさかのアレ!? だった。

そこから先は、一歩足を踏み外せば滑り落ちてしまう急斜面。命綱をつかみならがひたすら進むと、斜面の一部に鮮やかな緑色の植物が群生。「何これ！」「ネギっぽい匂いしますよ！」。

もしもネギなら開拓14年目にして初の大発見となるが、毒性の植物の可能性も。毒か？ 野菜か？ 命がけのジャッジが幕を開ける。

そしてついに、島に革命を起こす“宝の山”が目の前に。「でっか！」「想像以上のもの掘り当てた！」と3人は大喜び。

その後、スタッフ総出でソイツを掘り出し、舟屋で叩いてて絞って乾燥させること2週間。「うわぁ！ すげぇ！」「プルプルしてる！」。そんな甘い、ウマい、ヤバいの三拍子そろったプルプル食感の激ウマ和菓子が爆誕する。

さらに、手に入れた食材で城島オリジナルの漢方茶も完成するが、今まで数々の激マズ茶を飲まされてきた森本と高地は戦々恐々。はたしてふたりの運命は？

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

02/08（日）19:00～19:58

出演者 ：城島茂、森本慎太郎（SixTONES）、高地優吾（SixTONES）

