ハウス食品株式会社は、人気スナック「とんがりコーン」シリーズの新フレーバーとして、「とんがりコーン」＜チーズタッカルビ味＞を2月16日より全国で発売します。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

今回の新商品は、若年層を中心に人気の韓国グルメ「チーズタッカルビ」に着想を得て開発されました。

ベースとなるのは、コチュジャンを効かせた甘辛いタレで鶏肉や野菜を鉄板で炒めたような味わい。そこにチーズのまろやかさが加わることで辛さが和らぎ、辛いものが苦手な人でも気軽に楽しめるバランスに仕上がっているといいます。

香ばしいチーズの風味、鶏の旨味、そしてコチュジャンの甘辛さ。これらが「とんがりコーン」特有の香ばしいコーンの風味や、カリッとした軽い食感と絶妙にマッチし、食べだしたら止まらないおいしさを実現しています。

箱タイプ（68g／税別参考小売価格198円）の全国発売は2月16日ですが、それに先駆けて2月9日より全国のセブン-イレブンにて、袋タイプ（34g／税別参考小売価格128円）が数量限定で先行発売されるとのことです。

とんがりコーンといえば、その円錐状の独特な形が特徴ですが、「とんがりコーン」ブランドサイトでは、その形を最大限に活かした食べ方を紹介予定。

まさにチーズタッカルビのように、とろ〜りとしたチーズをディップして食べる「韓国風チーズフォンデュ」や、砕いてチョレギサラダのトッピングにする「とんがりコーンでチョレギサラダ風」など、アレンジ自在。大人数向けのパーティーメニューとしても盛り上がりそうです。

