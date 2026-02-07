オリックスの紅林弘太郎がキャンプ地の宮崎で24歳のバースデーを迎えた。

練習のアップ時から球場の電光掲示板にメッセージが流れ、BGMにはバースデーソングが流れるなど、祝福ムード一杯で始まった一日。メニューを終えた紅林は「今年は突き抜けるという意味で、今までは微妙な成績というか、替えが効く選手だった。結果とか何本打つとかにとらわれずに。技術やメンタルを上げれば結果はついてくる」と決意を語った。

それでもオリックスらしい“イジり”もしっかり健在。ケーキの贈呈役を買って出たのは2歳年上の福永奨。「ハッピーバースデートゥーユー〜」と歌いながら登場すると「24歳、背番号も24だと思うんで。自覚を持って先輩として、こんな感じなんで（笑）。ちゃんとやってほしいと思うんで、僕が教育していこうと思います。よろしくお願いします」とのエール。

「年男なので紅林の年にしたい。一番尊敬している福永さんに言われてうれしいです」と返したところ、通りかかった岸田監督からも「何歳になった？30か」とイジられ照れ笑い。「チームの柱になってください」の言葉にうなずいていた。