¡¡½°±¡ÁªÅê³«É¼Æü¤Î8Æü¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎºÛÈ½´±¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¹ñÌ±¤¬Ä¾ÀÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¹ñÌ±¿³ºº¤ÎÅêÉ¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£·ë²ÌÈ½ÌÀ¤Ï9Æü¤Î¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤ÏºòÇ¯3·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÛ¸î»Î½Ð¿È¤Î¹â¿Ü½ç°ìÈ½»ö¡Ê66¡Ë¤È¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿³Ø¼Ô½Ð¿È¤Î²Ìî¿¿ÖáÈ½»ö¡Ê62¡Ë¡£¼¤á¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ì¤ÐºÛÈ½´±¤ÎÍó¤Ë¡Ö¡ß¡×°õ¤ò½ñ¤¡¢Í¸úÅêÉ¼¤Î²áÈ¾¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÛÈ½´±¤ÏÈíÌÈ¤È¤Ê¤ë¡£²¿¤âµÆþ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö¿®Ç¤¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¡ß°Ê³°¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡1949Ç¯¤ÎÂè1²ó¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç26²ó¡¢±ä¤Ù196¿Í¤¬¿³ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÈíÌÈ¤Ï°ì·ï¤â¤Ê¤¤¡£