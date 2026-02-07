2月6日、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Xが更新され、ヒロイン・トキを演じる郄石あかりと、その夫ヘブンを演じるトミー・バストウの2ショットが公開された。

本作は、『怪談』で知られる小泉八雲と、妻・小泉セツ夫婦をモデルとした作品で、物語も折り返し地点をすぎてきた今日この頃。トキとヘブンが無事に結ばれ、夫婦になった後もてんやわんやする姿を、多くの視聴者が見守ってきた。

「なかでも、郄石さんとトミーさんの微笑ましいラブラブ夫婦ぶりは、毎朝の癒やしになっているようです。ドラマのなかだけでなく、イベントやオフショットに登場した時の2人は、夫婦役なだけあって距離感が近めで、ドラマのファンを喜ばせています」（芸能担当記者）

6日には、ロケ合間に2人で休憩している時の様子を、公式Xがアップ。《ロケ中の郄石さんとトミーさん。撮影の合間にはよくお二人でおしゃべりしています。》とつづり、カメラ目線で座っている2人や、向かい合って膝を密着させ、笑顔で話し込む2人の写真が公開された。仲の良さを感じさせるショットに、視聴者からは「本当に結婚してほしい」という願望まで出始めている。

《か、可愛い………！！！！！！ドラマの外でも、ヘブンとおトキだ…っ！！嬉しい素敵すぎる》

《かわいい 現実でも夫婦になってほしい》

《撮影でもないのに膝くっつけちゃって、もう本当に結婚してほしいくらいです》

1月にNHK局内でおこなわれた合同インタビューで、トミーは郄石の演技を絶賛しながら「トキから“大寒波”を説明してもらったとき、ヘブンとしてだけでなく、トミーとしてもキュンとしました。ジェスチャーや表情がとてもかわいい。僕も恋に落ちたかも」と笑顔で語っていた。視聴者へのサービストークな部分も大きいだろうが、これでは期待してしまう視聴者が多くなるのも無理はない。

「朝ドラで共演してから結婚する、いわゆる“朝ドラ婚”をした人は、意外と少なくありません。さかのぼれば、1988年放送の『純ちゃんの応援歌』でヒロインを務めた山口智子さんと、義理の兄役を演じた唐沢寿明さんが思い出されます。

また、2019年の『スカーレット』では、大島優子さんと林遣都さんが2023年に結婚しています。2022年の『ちむどんどん』では、夫婦役を演じた黒島結菜さんと宮沢氷魚さんが、2024年に事実婚を発表し、話題を呼びました。

はたして郄石さんたちがここに続くのかどうかはわかりませんが、つい期待してしまう人が多いのは、それだけ2人の演じるキャラクターが愛されているということでもあります」（同上）

ドラマも終盤を迎えようというところ。愛らしい夫婦をテレビで観れるのも、あと少しだ。