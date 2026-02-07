京都5Rの電光掲示板に表示された「クビ、クビ、クビ…」

7日の中央競馬でサラリーマンが震撼する珍事が起こり、ネット上で「みんなクビ 明日から無職」と話題になっている。

発端となったのは京都競馬5R・3歳未勝利（芝1600メートル）。1番人気のサッポロイクコが直線追い込み、1分35秒2で勝ったが、注目されたのは2着以下の着順だ。なんと2着から9着まで「クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ、クビ」となったのだ。

競馬場で電光掲示板に1〜9着までの着順と着差が表示されると、X上で瞬く間に拡散される事態に。とりわけ「クビ」というワードに対し、競馬を楽しんでいるサラリーマンたちは、どこか怯える人が続出した。

「みんなクビ 明日から無職」

「京都、大量解雇レース起きてたとは……」

「掲示板見て会社クビになった感じで鬱」

「京都で大リストラ発生」

「リストラ名簿か？」

「リストラステークス」

「離職者増えすぎ」

「何この大量解雇みたいなの」

めったに見られない「クビ」の続出に、大盛り上がりとなっていた。



