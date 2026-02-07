8日(日)は強烈な寒気の影響で大雪のピークとなりそうです。JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込む近畿北部や山陰では平地でも短時間で積雪が増える恐れがあります。普段雪の少ない関東や東海、近畿、四国など太平洋側でも大雪となる所があるでしょう。交通障害に注意、警戒が必要です。来週半ばには寒気は撤退し、一気に暖気が流れ込むでしょう。

8日(日)が大雪のピーク

日本付近は9日(月)にかけて冬型の気圧配置となる見込みです。特に、強い寒気が流れ込む8日(日)が大雪のピークです。北海道と本州の日本海側は広く大雪の恐れがあり、JPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込む近畿北部や山陰では平地でも短時間で積雪が増える恐れがあります。また、普段雪の少ない関東や東海、近畿、四国など太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

予想降雪量 24時間で80センチも

7日(土)18時から8日(日)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方 50センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 30センチ

(東京23区 5センチ)

北陸地方 80センチ

東海地方 40センチ

近畿地方 70センチ

中国地方 70センチ

四国地方 25センチ

九州北部地方 40センチ



その後、8日(日)18時から9日(月)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方 30センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 30センチ

北陸地方 40センチ

東海地方 40センチ

近畿地方 30センチ

中国地方 20センチ

四国地方 15センチ

九州北部地方 10センチ



北陸や近畿、中国地方を中心に車の立ち往生など大雪による交通障害に警戒が必要です。日本海側を中心に積雪が平年よりもかなり多くなっている所があります。新たにまとまって降る雪によって雪崩や屋根からの落雪が起こりやすくなり、注意が必要です。普段雪の少ない関東や東海、近畿、四国、九州の平地でも積雪となる所があるでしょう。東京都23区でも積雪や路面の凍結に注意が必要です。

強烈寒気いつまで?

9日(月)は西から次第に冬型の気圧配置は緩むでしょう。ただ、北陸から北海道では寒気の影響が続き、午前中を中心に雪が降る見込みです。



10日(火)以降は寒気は撤退し、次第に暖気が流れ込むでしょう。10日(火)は西から天気が下り坂いで、11日(水・祝)は広く天気が崩れますが、降るものは雪ではなく、雨の所がほとんどとなりそうです。



8日(日)をピークに真冬の平年値を下回るほどの厳しい寒さですが、来週後半は気温が上昇。特に14日(土)は関東以西では15℃以上の所が多く、春の陽気になりそうです。気温の上昇とともに花粉が飛びやすくなりますので、花粉症の方は早めの対策をしておくと安心です。