オリックス、ヤクルトで活躍した坂口智隆さんが７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。オリックス時代に悩まされた外国人監督について明かす一幕があった。

今回は「プロ野球最速順位予想スペシャル！パ・リーグ編！」。プロ野球開幕まであと２か月ということで、球界を代表するパ・リーグレジェンドＯＢが開幕にまつわる裏話やハプニングなど開幕戦が１０倍楽しめる秘話を連発した。

「当時、メジャーリーグでも監督経験があるコリンズ監督なんですけど、メジャーリーグ式っていうのを採用されていて。練習ではケガをしない。試合で１００％出せるようにするっていうので、キャンプも１２時くらいには終わっちゃうんです」と回顧。

「僕らは今まで（練習を）やってないと不安になるので、こっそりやってる選手とかも出てきて、まず（監督に）激怒される。『何がしたいんだ？ お前らは』って」と話したところでＭＣの浜田雅功が「それで結果は出たんですか？」と問いかけ。

坂口さんは「ずっと開幕から低迷しまして。シーズン途中で丸投げして帰るという…」とコリンズ監督がシーズン途中で退団、帰国した顛末を明かすと「本当にすごいなと思ったのは、浜田さんもよく知ってらっしゃるシルク姉さんとお付き合いされていたという。新幹線で僕らも（シルクに）挨拶させてもらうという…」とコリンズ監督とお笑い芸人のシルクの交際話まで口に。

浜田が「一緒に移動？」と驚くと「そうです。新幹線も一緒に仲良くいらっしゃるから、すれ違う選手も『姉さん、おはようございます』って、みんな言っていくという…」と振り返っていた。