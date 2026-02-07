なにわ男子・道枝駿佑、スクール革命初参戦 知念侑李「後輩が来ているのでかっこいい姿を見せたい」
7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、8日放送の日本テレビ系『スクール革命！』（前11：45〜後0：45）に出演する。
【番組カット】憧れの山田涼介と共演！道枝駿佑
今回は、5対5のチームに分かれ、知力・体力・心理戦を5人が団結して競う「スクラム5」を行う。Hey! Say! JUMP・山田涼介に憧れて芸能界入りをした道枝が、初参戦。“内村光良先生”率いる「内村チーム」に加わり、内村、山田、春日俊彰（オードリー）、高橋ひかる（※高＝はしごだか）、道枝のチーム編成となる。対する「若林チーム」には、若林正恭（オードリー）、知念侑李（Hey! Say! JUMP）、八乙女光（Hey! Say! JUMP）、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、山崎弘也（アンタッチャブル）が集結。豪華焼肉セットを懸けて5つのステージで激突する。
今回の対決企画は、古き良き遊びを得意とする内村先生が大活躍する「下駄箱ビンゴファイブ！」。下駄箱にスリッパをシュートし、ビンゴの数を競う。さらに、シーソーで発射したボールを巨大なパンツでキャッチするチームワークが試される新ゲーム「巨大パンツdeキャッチファイブ！」も行う。知念が活躍する一方、八乙女がまさかの行動に。“あるメンバー”が機材を破壊し、強制終了のトラブルも起きる。
「まばたき厳禁！ガン開きバズーカ5」は、5人が同時にバズーカを受けてまばたきを我慢する。チーム内で何人まばたきを我慢できるかの人数を競う。不意打ちのバズーカの発射音に「ビックリした！」とビビる道枝だったが、「僕まばたき我慢するの得意です」とやる気満々。後輩を前に知念は「怖いけど、きょうは後輩が来ているのでかっこいい姿を見せたい」とゲーム前から目をガン開きに意気込む。さらに、若林の策士ぶりが光る奇策がさく裂する。
ほかにも、究極のチームワークが試される「5人で1つ連結5」では、両手を連結させた5人が一体となって挑む障害物レースに挑む。パン食い、ラーメンの湯切り、ドリブルなど乗り越えられるのか。
最終決戦の「ピロピロチュッチュ5」は、ピロピロ笛を使ったバトンリレー。回転するゴールに苦戦する中、過去にミスを連発した高地が汚名返上を誓う。
