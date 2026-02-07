城島茂、森本慎太郎＆高地優吾と“未踏の森”へ スイーツ素材を発掘「想像以上」
城島茂、SixTONESの森本慎太郎と高地優吾（※高＝はしごだか）が、8日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00〜後7：58）に出演。「DASH島！新たな食材大発見SP！」と題し、まだ見ぬおいしい食材を求めて未踏の森を探索する。
【番組カット】前々回は…料理男子・高地優吾も緊急招集
開拓以来、水路や反射炉の建設などインフラ整備に追われ14年が経った、いまだ島全体の6パーセントほどしか開拓できていないDASH島。未知なる森の中には、まだ見ぬ食材が埋もれているはず。55歳の城島も「ワクワクするよ！」と衰え知らずの探求心が騒ぎ出し、期待に胸を膨らませ、食料調達の探検へ向かう。
すると、さっそくミニトマトのような木の実を発見。果たして食べられるのか。島では電波が入らず画像検索ができないため、高地が植物図鑑とにらめっこ。「ヤバいっすよ、有毒植物って書いてある」という言葉を受け、口に含もうとしていた野生児・森本は間一髪で命拾いする。
その後も猛毒植物に次々遭遇する。きつい斜面を登り続ける3人は「せっかくだから…」と、山の傾斜面を利用してマイケル･ジャクソンになりきる。山の中腹、標高90メートル地点には謎の青い箱があった。中に入っていたのはまさかの“アレ”だった。
そこから先は、一歩足を踏み外せば滑り落ちてしまう急斜面。命綱をつかみながら、ひたすら進むと、斜面の一部に鮮やかな緑色の植物が群生。「何これ！」「ネギっぽい匂いしますよ！」と興奮する中、もしもネギなら開拓14年目にして初の大発見となるが、毒性の植物の可能性もある。命がけのジャッジが幕を開ける。
そして、島に革命を起こす“宝の山”が目の前に現れる。「でっか！」「想像以上のもの掘り当てた！」と、スタッフ総出で掘り出し、舟屋で叩いて絞って乾燥させること2週間。甘い、おいしい、ヤバいの3拍子がそろったプルプル食感の“激ウマ和菓子”が爆誕する。
さらに、手に入れた食材で城島オリジナルの漢方茶も完成するが、今まで数々の激マズ茶を飲まされてきた森本と高地は戦々恐々。果たして2人の運命は。
