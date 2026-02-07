女優の大友花恋（26）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。゛健康オタク゛ぶりを話した。

お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）、女優鈴木亜美（43）TRFのDJ KOO（64）が東京・麻布十番を待ちブラ。

有田と鈴木に健康法を聞かれた大友は「私結構、健康オタクというか、そういうのすごい好きなんです」と話した。「朝晩で、決まったサプリメントとりんご酢を飲んだり、ジムとかピラティスに通ったり、なるべくいっぱい歩いたり。あとは美容成分をいろいろ調べたり、寝る前にランブルローラーで体をほぐしたり、湯船も絶対につかったり、ストレッチしたり…」と一気に紹介。

そして「ナツメをおやつに食べています」と言うと、有田は「えっ？なに？」と驚いた様子。「ナツメヤシっていう赤い粒みたいなものが、乾燥してスナックみたいになっているのがあって」と説明した。そして「配ればよかった、今日持って来て…。すごいおいしいんですよ」と話した。

すると有田が「合法のヤツ？それ。赤い乾燥させたやつとか。怖いんだけど」と疑いの目を向けて笑わせた。大友は「合法です、合法です。どうやらクレオパトラも食べていたようです」と話した。