衆院選あす投票日 候補者が最後の訴え 投票所の設営 期日前投票者数 前回比3割増 富山
衆議院選挙の投票日をあすに控え、県内の各選挙区では候補者たちが朝から街頭に立ち支持を訴えています。
今回の衆議院選挙には富山1区に4人、2区に2人、3区に4人の合わせて10人が立候補しています。
解散から投開票までの期間が戦後最も短い超短期決戦となった今回の選挙戦。最終日のきょう、候補者は街頭でマイクを握り懸命に支持を呼びかけました。
また、投票日をあすに控え、県内各地で投票所の設営が進められました。
衆議院選挙の投票は県内の投票所合わせて384か所であす午前7時から始まり、一部の投票所を除いて午後8時で締め切られます。
一方、県内できのうまでに期日前投票を済ませた人は18万6220人で前回おととしの衆院選の同じ時期に比べ全体で29.1パーセント増えています。
選挙区別では富山1区が35.4パーセント、2区が29.8パーセント、3区が25.6パーセントそれぞれ増えています。
今月1日までに期日前投票をした人の数は前回の同じ時期と比べて3割減っていました。
今回、投票者数が3割以上伸びた理由について県選挙管理委員会は、入場券が今月に入り届き始めたことやあすの大雪前に済ませようとした有権者が多かったことなどが背景にあるとみています。
期日前投票は一部の会場を除ききょう午後8時までです。