なにわ男子の高橋恭平が７日、都内で映画「ブルーロック」（８月７日公開、瀧悠輔監督）製作報告会に出席した。

累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するため、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。

高橋は本作で、千切豹馬（ちぎり・ひょうま）役を演じる。元天才ＦＷで中性的な美貌が特徴のスピードスターという役どころだ。

ピンク色のネクタイ姿で登壇し「元々、原作が大好きでめちゃめちゃ読ませていただいていた。中でも、千切推しだった」と告白。思い入れの深い役での出演オファーに「僕でいいのかな？という気持ちもありましたが、世に出たときに恥じないような千切豹馬を届けるべく全力を注ぎ込みました」と胸を張った。

役作りのため体作りやサッカー練習にも励んだという。「筋トレもそうですし、家の周りを（なにわ男子）メンバーの藤原丈一郎に付き合ってもらって走った。出演をメンバーも祝ってくれて、藤原丈一郎にはカラフルなボール、道枝駿佑からはちっちゃいリフティング用のボールをもらった。スタッフさんにもいただいたので練習用のボールが家に３つある」とメンバーたちの熱烈サポートを明かした。

同世代キャストと切磋琢磨（せっさたくま）した撮影期間を振り返り、「なにわ男子として、そして高橋恭平という個人としても活動する中で、財産となる作品と自負しております」と手応えをあらわにした。

イベントには主演の高橋文哉、共演の櫻井海音、野村康太、西垣匠らも登壇した。