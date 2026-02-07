俳優の野村康太が７日、都内で映画「ブルーロック」（８月７日公開、瀧悠輔監督）製作報告会に出席し、余念の無い役作りを語った。

累計５０００万部突破の人気サッカー漫画を実写化。日本をＷ杯優勝に導くストライカーを育成するため、全国から集められた３００人の高校生フォワード（ＦＷ）たちが熾烈（しれつ）なサバイバルを繰り広げる。

野村は、國神錬介役で出演。「とても大きな作品に素敵なキャストの皆さんとお仕事できること、心の底からうれしい気持ちでいっぱい。僕も國神のようにとにかく熱く、全身全霊で挑みました」と笑顔で見せた。

演じる國神は、「サッカーでスーパーヒーローになる」ことを真っすぐ目指し、曲がったことを見過ごせない正義の熱血漢という役どころ。「すごい肉体の選手なので体重を半年で８キロ増やし、筋トレは週５日、１日１時間半ほど睡眠時間を削ってやりました」と体当たりの役作りを振り返った。

野村自身は右利きだが、「國神は左利きの役なので、左足のシュート練習をしていました。初めて左足の練習をした時は使ったことない筋肉を使い、筋肉痛になりました」と奮闘ぶりを明かした。

イベントには主演の高橋文哉、共演の櫻井海音、高橋恭平、西垣匠らも登壇した。