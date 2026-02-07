◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ４―５）鹿島（７日・味の素スタジアム）

シーズン移行に伴い、６月まで行われる特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」の開幕節が行われ、昨季王者の鹿島は１―１で９０分間を終えたＰＫ戦で４―５で敗れ、規定によりＰＫ負けで獲得勝ち点１となった。

＊ ＊ ＊

昨季のＪ１ＭＶＰ・ＧＫ早川友基にとっては、満足いく開幕戦とはならなかった。

退場で１人少なくなった直後の前半４１分に与えた先制点は、相手の直接ＦＫから。１―１のまま迎えたＰＫ戦でもＦＣ東京の５人全員が成功し、４―５のスコアでのＰＫ戦負けとなった。

早川は「ＰＫ戦はプロに入ってから初めてで、緊張感というか、雰囲気を楽しむことはできたと思う」と振り返りつつ「やっぱり１本でも止められればよかった。回数を重ねて、相手を引き込む部分だったり、そういう部分を出せていければ」と語った。

同点終了時にＰＫ戦が控える特別大会は、通常のリーグ戦以上にＧＫのパフォーマンスが勝ち点を左右する大会でもある。早川は「絶対に蹴る方が緊張している。自分が操っているぐらいの感覚にできれば止められる」と見据え「もっともっと、上げていきたい」と力を込めた。