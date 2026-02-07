北欧サスペンス『凍てつく楽園』新エピソード、2月28日（土）日本初放送！

スウェーデンで人気の女性作家ヴィヴェカ・ステンによる小説をドラマ化した、同国の人気サスペンスシリーズから最新作である第23〜25弾をWOWOWが日本初公開！ スウェーデンのリゾート地サンドハムン島で起きる事件に女性検事ノラ＆刑事アレクサンデルら捜査陣が挑む。

WOWOWが北欧サスペンスに挑む注目作『BLOOD & SWEAT』製作決定 WOWOWではこの冬より、日本の制作会社・AX-ONと、フィ … WOWOWが北欧サスペンスに挑む注目作『BLOOD & SWEAT』製作決定

サスペンスドラマ『凍てつく楽園』

舞台はバルト海に浮かぶストックホルム群島に実在する、人気リゾート地のサンドハムン島。北欧の夏の美しい風景の中、検事ノラは同僚のパール、ナッカ署の刑事アレクサンデルやパピーらとともに、島で起きる凶悪事件に挑んでいく。検事ノラと刑事たちによる大胆な捜査が見もので、この新エピソードも各話90分の一話完結型“サスペンス劇場”として楽しめる。

引き続いて殺人捜査とともに気になるのが捜査陣の人間模様。ドラッグ依存になったアレクサンデルとノラは絶縁状態だったが、復縁するのだろうか。またノラの元夫ヘンリクが巡回医師となって事件に関わるのも見ものだ。これまでと同様、美しいサンドハムン島の景色もお楽しみに。

各話あらすじ

第23弾「グラスに満ちる欲望」

娘を失った実業家スヴェンが財団設立パーティーで毒殺される。彼の周辺には不倫をしている妻カタリーナ、妻の連れ子アダム、彼のいとこイシドールら疑わしい人物が多かった。

第24弾「愛が光を閉ざすとき」

造船所で働く青年リアスは密輸業者に襲われ、過剰防衛で相手を射殺してしまう。リアスの母親ラケルはアレクサンデルらの上司。ラケルとリアスは遺体を海に捨て、事件を隠そうとする。

第25弾「二人で見る夢」

前科者の男二人組はスーパーに押し入ると近所でボートを奪い逃走。ボートには数時間ごとに薬を飲む必要がある病気の少女が乗っていた。彼らは少女の母に身代金を要求。やがて偶然彼らを見つけたノラも拘束されてしまう。

北欧サスペンス『凍てつく楽園』新エピソードは2月28日（土）13：00より放送スタート。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.