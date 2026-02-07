◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東 ▽第１節 ＦＣ東京１―１（ＰＫ５―４）鹿島（７日・味の素スタジアム）

ＦＣ東京が鹿島を１―１からのＰＫ戦で下した。前半４４分、ＭＦ遠藤渓太の直接ＦＫで先制も、２分後にＣＫから鹿島ＤＦキムテヒョンに押し込まれ、同点とされた。前半４１分に退場者を出した鹿島に対し、ＦＣ東京は後半、数的優位を生かして、途中出場のＭＦ佐藤龍之介らを中心に攻め込んだが勝ち越し点は奪えず。９０分の戦いで決着はつかず、突入したＰＫ戦でＧＫキムスンギュの活躍もあり、勝ち点２を獲得した。

＊ ＊ ＊

左サイドバックで先発し、後半３２分までプレーした日本代表ＤＦ長友佑都は試合後、「久しぶりに左サイドバックとして出たが、クロスの精度も含め良かったと。もちろんまだまだ上げていかなきゃいけないというのはあるが、いいボールも上がっていたし、攻撃参加もかなりできていた。初戦にしては良かったかな」と手応えを語った。それでも「（状態は）まだ７割くらい」と満足はせず、「ここから（Ｗ杯まで）３か月くらいで、最高の状態に仕上げたい」と見据えた。

昨季は、左に室屋、右に長友というパターンが多かったが、この日は右に室屋、左に長友という配置となった。「コンディションが良ければどこでも、右でも左でも問題ないと思うが、代表に食い込んでいないといけないから、この感じでは、まだまだ上げていかないと」と高みを見据える。前年王者の鹿島を開幕戦で下したことは評価しつつ、「勝ち点３を取れたんでしょうね。取らなきゃいけない。後半は相手も１人少ないし、そういった最後の部分の勢いだったり。もちろん鹿島はすごく堅いが、ああいうところで（９０分間の戦いで）倒していかないとタイトルは見えてこない。勝ち点２で喜ばず、前に進みたい」と反省も忘れなかった。