国際相撲大会「第16回白鵬杯」が7日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で行われ、約20カ国の子供ら約1300人が参加した。

主催する大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔さん（40）は「相撲をやる子は未来の宝だと思っている。白鵬杯で国と国、人と人でつながり、交流ができます。そういった積み重ねが世界平和につながればと思う」と話した。昨年6月の日本相撲協会退職後では初開催となった。

同大会は、白鵬さんが現役だった10年度に創設した少年相撲大会。近年は女子選手が参加できない両国国技館での実施だったが、16回目の開催にして初めて女子の部も実施する。この日の相撲教室では、24年の世界選手権女子中量級（73キロ未満）で金メダルを獲得した長谷川理央（慶大4年）らが土俵に上がり、白鵬さんは「男女で同時に土俵に上がったのは今までなかった。一歩前進できた」と力を込めた。

白鵬さんは「白鵬ダヤン相撲＆スポーツ株式会社」の代表取締役社長で、国際相撲連盟の顧問を務める。36年五輪での相撲の五輪種目入りを目指すことを明らかにし、「相撲に関わらず、仕事があるのであれば、地球の裏でも飛んでいきたい。相撲を紹介していければなと思っている」と意気込んだ。