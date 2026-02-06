『蠅の王』初ドラマ化！吹替に花澤香菜、沢城みゆきら豪華声優陣が集結

BBC制作の海外ドラマ『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』がU-NEXTで独占配信決定。原作は、1954年の発表以来、世界中で読み継がれるノーベル賞受賞作家ウィリアム・ゴールディングの傑作小説。日本語吹替版キャストとして花澤香菜、沢城みゆき、田村睦心、佐倉綾音の出演が決定し、日本版キービジュアルも公開された。

ウィリアム・ゴールディングの世界的文学作品をBBCが初のドラマ化

原作は、1954年の発表以来、世界中で読み継がれるノーベル賞受賞作家ウィリアム・ゴールディングの傑作小説『蠅の王』。過去の映画化を経て、今回が史上初のTVドラマシリーズ化となる。BBC（イギリス）とStan（オーストラリア）による共同製作で、脚本にジャック・ソーン、監督にマーク・ミュンデンという、英国アカデミー賞（BAFTA）受賞の名匠が参加し、少年たちのサバイバルを描き出す。

4人の少年、それぞれの視点で描く4つのエピソード

本作は全4話構成となっており、エピソードごとに「ピギー」「ジャック」「サイモン」「ラルフ」と、視点となる少年が切り替わりながら物語が進行する。無人島に取り残された少年たちを演じるのは、オーディションで選ばれた英国の若手俳優たち。中でもジャック役のロックス・プラットは、ドラマ版『ハリー・ポッター』への出演が控えるなど、次世代を担う存在として注目を集めている。さらに、この物語の核となる4人の少年の日本語吹き替えキャストを、花澤香菜、田村睦心、佐倉綾音、沢城みゆきが演じる。

ピギー（演：デヴィッド・マッケンナ／CV：花澤香菜）

冷静な判断力と高い知性を持ち、論理的な意見で集団を支える少年。ラルフの側に立ち、秩序を保つためのアイデアを出す役割を担う。喘息や視力の弱さといった身体的特徴を抱えている。

「（他の少年役を演じる）お三方の演じる少年たちが素晴らしいことを知っているので、嬉しい反面、私がバランスを崩してしまわないかと心配でした。第一印象からもう、かわいさとおじさんっぽさを兼ね備えたピギーが愛おしくてたまりませんでした。」

ジャック（演：ロックス・プラット／CV：田村睦心）

合唱団のリーダーとして島にやって来た少年。強い意志と行動力を持ち、狩猟に積極的に関わる。ラルフとは異なる考え方で仲間をまとめようとする存在。

「こんな豪華なメンバーの中に入れていただけて光栄でした。ジャックは外見的にも内面的にも一見すごくカリスマ性があるように感じるのですが、実はものすごく弱い子だなと感じました。みんなの前だと暴君のように振舞うのですが、子供らしくて可愛いところもいっぱいです。」

サイモン（演：アイク・タルボット／CV：佐倉綾音）

繊細で物静か、感受性の高い少年。争いから距離を置き、島の自然や出来事を静かに見つめている。少年たちの中でも独自の視点を持つ存在として描かれる。

「敬愛するこの役者陣の中でお芝居ができる機会をいただけてとても光栄です。サイモンは最後まで比較的理性側の人間で、ある方面に切なく人間的な気持ちを抱えていたと推測します。少年だから、と経験値を落さずに演じようと思いました。」

ラルフ（演：ウィンストン・ソーヤーズ／CV：沢城みゆき）

島に流れ着いた少年たちの中で、最初にリーダーに選ばれる存在。救助を信じ、「火」を絶やさないことを最優先に行動する。集団の秩序を守ろうと奮闘する中心人物。

「本国のキャストと年齢の近い同性で吹き替える選択肢もあったであろう中、女性声優に任せていただけるのかと、責任を感じました。誠実ではあるけれど、立派なわけではない年相応さが、吹き替え版からも伝わるように心がけました。」

『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』配信情報

『LORD OF THE FLIES / 蠅の王』は2026年2月20日（金）にU-NEXTで全4話一挙独占配信（字幕版・吹替版）。

