大ヒット漫画「テルマエ・ロマエ」で知られる漫画家で文筆家のヤマザキマリ氏（58）が7日、自身のインスタグラムを更新し、NHK中継ゲストを務めたミラノ五輪開会式を振り返った。

「ミラノ・コルティナ 2026オリンピック 開幕式」 （録画）NHK 総合2月7日（土）17:00 ミラノ・コルティナ五輪開会」と記し、中継席でのショットを公開した。

「早朝の開幕式をご覧下さったみなさま、ご覧になれなかった皆様、ダイジェスト版の放送になりますがぜひどうぞ」と呼びかけ。「にしても凄い開幕式だった」と記した。

フォロワーからも「ヤマザキマリさんの解説、とっても楽しかったです！」「すばらしかった！」「マリさんの解説で、100倍楽しめました」「最後のコメント素晴らしかったです！ブラバー」「解説わかりやすいです！」などの声が続々と寄せられている。

開会式はミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで行われ、開会式では史上初めて2つの都市で聖火台が同時に点火され、4会場で選手団などが同時に行進する。開会式のテーマは「調和」。イタリア北部出身の彫刻家であるアントニオ・カノーバの“生きる彫刻”をイメージした白の幻想世界が広がる作品で幕を開けた。

ヤマザキ氏はNHKの中継でゲスト解説を務め、展開するさまざまな演出にイタリア在住だからこそのさまざまな情報を加えて解説で、反響を呼んだ。