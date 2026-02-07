須田亜香里、シャツワンピからスラリ美脚「着こなせるの凄い」「ビジュ最強」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】元SKE48の須田亜香里が2月6日、自身のInstagramを更新。さまざまな衣装でのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「脚長い」美脚輝くワンピ姿
須田は「可愛い衣装色々 上田ちゃんネルはおそらくあの続きがまたそろそろ放送されるはず」とつづり、テレビ朝日系「上田ちゃんネル」（毎週木曜深夜1時26分〜）などに出演した際の、様々な衣装を公開。シアーなレースのロングワンピース姿などとともに、オーバーシャツのミニ丈ワンピースにベストとジャケットを合わせたコーディネートでは、美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「着こなせるの凄い」「スタイルいいから何でも似合う」「脚長い」「お人形さんみたい」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
