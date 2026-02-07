Osaka Metro・京阪淀屋橋駅から徒歩1分の人気パティスリー

「Masahiko Ozumi Paris 淀屋橋店」があるのは、Osaka Metro・京阪淀屋橋駅から徒歩約1分のところ。オフィスビルが並ぶビジネス街に位置します。

© Masahiko Ozumi Paris

オーナーシェフの小住匡彦シェフは、パリの有名パティスリーやショコラトリーで経験を積み、26歳でベスト・オブ・パリを受賞したパリのパティスリー「A. LACROIX Pâtisserie」や、パリの五つ星ホテル「Palace Hotel」でスーシェフを歴任した実力派。百貨店の催事に出店すれば行列ができ、たちまち完売するほどの人気を誇ります。

「Masahiko Ozumi Paris」のなかでも、淀屋橋店の特徴はイートインスペースを備えていること。「店内でゆっくりスイーツを楽しみたい」という声に応え、天満橋の本店、阪急うめだ本店、大丸東京店を含む全4店舗のなかから、淀屋橋店でのみ2025年1月にイートインがスタートしました。座席は全14席。2人掛けと4人掛けのテーブル席が用意されています。

高さのあるスツール席も用意

店内からは「国指定重要文化財大阪市中央公会堂」が見える

土・日曜はイートインも混雑するそうですが、平日は比較的落ち着いているとのこと。ゆっくり過ごしたい方は、平日の利用が狙い目です。土佐堀川沿いにある淀屋橋店。ホリデーシーズンは川の向こう側・中之島で行われるライトアップも楽しめ、景色とともにスイーツを味わえるのも魅力ですよ♪



“Zabutonモンブラン”だけじゃない！ 魅力的なプティガトーの数々

「Masahiko Ozumi Paris」といえば、インパクトのあるフォルムのスイーツが有名。ショーケースには、常時20種類ほどのプティガトーが並んでいます。

なかでも通称“Zabutonモンブラン”とよばれる「モンブラン ジャポネ ノワール」960円は、お店の代名詞ともいえる存在。

3D CADを用いているのは、大学時代に建築を学んだ小住シェフならではの造形

本物のニットのように網目が精巧に表現されていて、ビジュアル映えも抜群です！

フレーバーは全4種類。1種類につき1人2点まで

和栗を使ったモンブランムースなど、素材にこだわっている点も魅力のひとつ。

「モンブラン セーヌ」シリーズは黄栗を使っているのが特徴。フレーバーは4種類展開

淀屋橋店限定の「モンブラン セーヌ」シリーズは、お店の北側を流れる土佐堀川をフランスの「セーヌ川」に見立ててデザインされた、小住シェフの遊び心があふれるガトーです。

なかでも「モンブラン セーヌ あまおう」960円は、色合いもかわいく、女性に人気が高い一品。甘さを抑えたあまおうのコンフィチュールに、アーモンド生地のザクザクとした食感が加わり、最後まで飽きることなく楽しめます♪

かわいらしいバッグ型の「チーズケーキ」シリーズも、ぜひ食べてみてほしい逸品。「チーズケーキ ポワール」930円は、洋梨のコンフィチュールが入っており、濃厚なチーズの味わいのなかに、洋梨のみずみずしさが際立っています。

左「シュシュ アールグレイ」、右「シュシュ ローズ」各930円（期間限定）

期間限定で販売されるスイーツも要チェック。販売期間は公式SNSなどで確認できるので、お店を訪問する前にチェックするのもおすすめです♪

左「ミトン パリ」、右「ミトン ショコラ」各930円（期間限定）

「Masahiko Ozumi Paris」のガトーをその場でいただきたい方は、ぜひイートインを利用してみて。ドリンクメニューは、「コーヒー」（ホット／アイス）450円、「カフェオレ」（ホット／アイス）500円、「紅茶（ストレート・ミルク）」（ホット／アイス）450円などがラインナップ。1ケーキ1ドリンクオーダー制です。なお、座席の予約はできません。



手土産におすすめの焼き菓子を紹介

ビジネス街という土地柄、会社員の方が訪れることも多いという淀屋橋店。「Masahiko Ozumi Paris」の中でも焼き菓子のラインナップが特に充実しており、手土産にもぴったりな商品が多数そろっています。

なかでも一番人気は「ザブトンサンド」4個入2300円。お店の代名詞であるモンブランデザインのショコラサンドです。厳選した小麦とバターを使用し、サクサク食感に焼き上げたサブレで、濃厚かつクリーミーなガナッシュをサンド。抹茶、フレーズ、マロン、レモンの4種類が楽しめます。

「ザブトンサンド」2個入1200円はバッグ型パッケージ入り

「ザブトンサンド」600円は、店頭に並んでいるタイミングであれば1枚からの購入も可能。ティータイムのお供に、自分用として選ばれる方も多い商品です。

© Masahiko Ozumi Paris

「焼き菓子缶ザブトンシリーズ」も、“Zabutonモンブラン”をモチーフにした商品のひとつ。淀屋橋店限定の「ザブトン セゾン」3550円は、時期によって内容が変わるため、シーズンごとに訪れてみるのもおすすめです。

「ザブトン ヴェール」3550円も淀屋橋店限定商品／© Masahiko Ozumi Paris

一度見たら忘れない、独創的なガトーが並ぶ「Masahiko Ozumi Paris 淀屋橋店」。ショーケースを眺めながら、どれを選ぼうかと悩む時間も楽しいひとときです。本場パリで培った技術を生かし、小住シェフが作り上げる唯一無二の味わいは、一度食べたらファンになること間違いなし。魅力あふれるガトーを、ぜひ淀屋橋店でゆっくり堪能してみてください♪



■Masahiko Ozumi Paris 淀屋橋店

（まさひこ おずみ ぱり よどやばしてん）

住所：大阪府大阪市中央区北浜3-1-18 1F

TEL：06-6210-1572

営業時間：テイクアウト 平日9〜20時、土・日曜、祝日9〜18時／イートイン 平日9時〜19時30分（18時30分LO）、土・日曜、祝日9時〜17時30分（16時30分LO）

定休日：無休



