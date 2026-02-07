「K-1 GIRLS」広瀬晏夕＆櫻木はる、集大成へ意気込み 注目の試合・選手は？
【モデルプレス＝2026/02/07】7日、翌8日に開催される「K-1 WORLD GP 2026〜-90kg世界最強決定トーナメント〜」前⽇計量会⾒に、K-1 GIRLS 2025のメンバーが登壇。広瀬晏夕・櫻木はるがモデルプレスの取材に応じ、大会の見どころや、1年間の活動を振り返った。
【写真】「K-1 GIRLS」広瀬晏夕＆櫻木はる、ミニ衣装で圧巻美脚
― K-1 GIRLS 2025の活動は明日で最後。集大成を迎えるにあたって、現在のお気持ちをお聞かせください。
櫻木：ついに明日が最後ということですごく寂しいです。今思うと、もっとみんなと思い出を作っておけばよかったなと思います。K-1 GIRLSとして活動させていただいてから、格闘技にすごく興味を持ち始め、色々な選手のことや格闘技の世界を知って、今はすごくハマっています。ABEMAでも何回も見返すくらいになっているので、明日は最後ですし、1つひとつの試合も、会場の熱気や景色も今まで以上に目に焼き付けて帰ろうと思っています。
広瀬：私は今年、K-1 GIRLSとして2年目の活動をさせていただいて、副キャプテンとして役割を任せていただきました。明日は全20試合あり、タイトルマッチやトーナメントなど、朝から夜までK-1尽くしな1日がすごく楽しみです。K-1 GIRLSとしても2025年最後の大会になりますし、海外へもたくさん配信されるので、海外の方にもK-1の魅力を私たちからお伝えできるように頑張りたいと思います。
― 明日の大会で注目しているカード・選手は？
櫻木：20試合もあるので迷いますね（笑）。私はカスペル・ムシンスキ選手に注目しています。9月のオウヤン・フェン選手との戦いが印象に残っていて、今気になっている選手です。
広瀬：私は松谷綺（まつたに・きら）選手のアトム級タイトルマッチです。松谷選手はすごく可愛らしいキャラクターなんですけど、戦うとすごくかっこいい、芯の強い女性というところが見える試合が今までたくさんありました。明日もどんな戦い方でタイトルマッチに挑むのか、すごく楽しみです。
― 櫻木さんは今年K-1 GIRLSになったこの1年の活動を振り返って、成長できたことや良かったと思う点はありますか？
櫻木：今までステージに立つ機会はあっても、リングの上に立ってここまでたくさんのお客様に注目して見ていただくことはなかったので、メンタル面が強くなりました。それだけでなく、見られ方や立ち居振る舞い、女性らしさという部分を意識するようになりました。今回挑戦したからこそ成長できた部分があったので、女性らしさは成長できたかなと思います。
― 広瀬さんは今年2年目。副キャプテンも務められましたが、昨年と比べて変化はありましたか？
広瀬：ラウンドガールという活動自体に変わりはないのですが、自分の立場的には変化がありました。昨年は、キャプテンと副キャプテンの背中を見ている立場でしたが、今年は副キャプテンになり、キャプテンの（波北）かほちゃんを支えること、あとは後輩のみんながやりやすいようにサポートしていくことを心がけていました。インターバルのラウンドなどはもう身についていることなので、それをどう見せるか、K-1 GIRLSとしての品位をどう表現するかという部分は、キャプテンが伝えてくれると思うので、私は副キャプテンとしてサポートに徹しました。
― 現在、モデルプレスでは2026年度の「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」メンバーを決めるオーディションのエントリーを受け付けています。先輩が思うガールズの魅力をお聞きしたいです。
広瀬：2025年度は年間5大会ほどでしたが、2026年は大会数も増えて、後楽園ホールや代々木、福岡大会なども決まっています。K-1は日本の格闘技史に残る伝統ある格闘技なので、そのリング上にラウンドガールとして上がれるというのはすごく魅力的だと思います。誰もができることではないので、ぜひチャレンジしてほしいですね。
櫻木：私も格闘技に最初はあまり興味がなかったのですが、K-1という名前は聞いたことがありました。その伝統あるリングに立てて、選手の命がけの熱い試合を間近で見られることはすごいです。あとは、K-1 GIRLSには「高貴な女性」というイメージがあると思うのですが、自分自身もそういう品のある女性に少しなれたような感覚になれるので、女性としてすごく成長できると思います。ぜひ皆さん、ちょっとでも興味があったら1歩踏み出してほしいなと思います。
― 最後に、明日の大会を楽しみにしている皆さまへメッセージをお願いします。
櫻木：明日が最後なので、身体を絞ってきたんです！お腹まわりなども結構頑張ったので注目してほしいです（笑）。きっと明日は最初から最後まで全部盛り上がると思うので、会場の熱も感じつつ、楽しみに会場に来てほしいなと思います。
広瀬：全20試合と聞くと長いなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に大会が始まると本当にあっという間だと思います。ぜひ1試合も見逃さずに、そして私たちのインターバル中のラウンドガール姿も目に焼き付けていただいて、一緒に応援していただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました。
今⼤会は重量級ならではの破壊⼒とスピードが交錯する「-90kg 世界最強決定トーナメント」、そしてタイトルマッチも5試合実施。
K-1公式ヴィーナスに就任した斎藤恭代が、第13試合にスペシャルラウンドガールとして出演。Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”こと鈴木ユリアも、第4試合でSPラウンドガールとして登場する。
日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」では、「K-1 JAPAN GROUP」とタッグを組んで「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」を募集。受賞者は、2026年4月から2027年3月（予定）までの期間中、「K-1 GIRLS」もしくは「Krush GIRLS」として公式大会でのラウンドガールの他、媒体出演など、各種広報活動に参加。
エントリーの締切は2月13日（金）23時59分まで。下記、公式LINE登録と、エントリーフォームの記入・送信するだけで、応募が可能。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「K-1 GIRLS」広瀬晏夕＆櫻木はる、ミニ衣装で圧巻美脚
◆K-1 GIRLS広瀬晏夕＆櫻木はる、集大成となる大会への思い
― K-1 GIRLS 2025の活動は明日で最後。集大成を迎えるにあたって、現在のお気持ちをお聞かせください。
広瀬：私は今年、K-1 GIRLSとして2年目の活動をさせていただいて、副キャプテンとして役割を任せていただきました。明日は全20試合あり、タイトルマッチやトーナメントなど、朝から夜までK-1尽くしな1日がすごく楽しみです。K-1 GIRLSとしても2025年最後の大会になりますし、海外へもたくさん配信されるので、海外の方にもK-1の魅力を私たちからお伝えできるように頑張りたいと思います。
― 明日の大会で注目しているカード・選手は？
櫻木：20試合もあるので迷いますね（笑）。私はカスペル・ムシンスキ選手に注目しています。9月のオウヤン・フェン選手との戦いが印象に残っていて、今気になっている選手です。
広瀬：私は松谷綺（まつたに・きら）選手のアトム級タイトルマッチです。松谷選手はすごく可愛らしいキャラクターなんですけど、戦うとすごくかっこいい、芯の強い女性というところが見える試合が今までたくさんありました。明日もどんな戦い方でタイトルマッチに挑むのか、すごく楽しみです。
◆1年間の活動を経て成長したこと
― 櫻木さんは今年K-1 GIRLSになったこの1年の活動を振り返って、成長できたことや良かったと思う点はありますか？
櫻木：今までステージに立つ機会はあっても、リングの上に立ってここまでたくさんのお客様に注目して見ていただくことはなかったので、メンタル面が強くなりました。それだけでなく、見られ方や立ち居振る舞い、女性らしさという部分を意識するようになりました。今回挑戦したからこそ成長できた部分があったので、女性らしさは成長できたかなと思います。
― 広瀬さんは今年2年目。副キャプテンも務められましたが、昨年と比べて変化はありましたか？
広瀬：ラウンドガールという活動自体に変わりはないのですが、自分の立場的には変化がありました。昨年は、キャプテンと副キャプテンの背中を見ている立場でしたが、今年は副キャプテンになり、キャプテンの（波北）かほちゃんを支えること、あとは後輩のみんながやりやすいようにサポートしていくことを心がけていました。インターバルのラウンドなどはもう身についていることなので、それをどう見せるか、K-1 GIRLSとしての品位をどう表現するかという部分は、キャプテンが伝えてくれると思うので、私は副キャプテンとしてサポートに徹しました。
◆新メンバーオーディションへメッセージ
― 現在、モデルプレスでは2026年度の「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」メンバーを決めるオーディションのエントリーを受け付けています。先輩が思うガールズの魅力をお聞きしたいです。
広瀬：2025年度は年間5大会ほどでしたが、2026年は大会数も増えて、後楽園ホールや代々木、福岡大会なども決まっています。K-1は日本の格闘技史に残る伝統ある格闘技なので、そのリング上にラウンドガールとして上がれるというのはすごく魅力的だと思います。誰もができることではないので、ぜひチャレンジしてほしいですね。
櫻木：私も格闘技に最初はあまり興味がなかったのですが、K-1という名前は聞いたことがありました。その伝統あるリングに立てて、選手の命がけの熱い試合を間近で見られることはすごいです。あとは、K-1 GIRLSには「高貴な女性」というイメージがあると思うのですが、自分自身もそういう品のある女性に少しなれたような感覚になれるので、女性としてすごく成長できると思います。ぜひ皆さん、ちょっとでも興味があったら1歩踏み出してほしいなと思います。
― 最後に、明日の大会を楽しみにしている皆さまへメッセージをお願いします。
櫻木：明日が最後なので、身体を絞ってきたんです！お腹まわりなども結構頑張ったので注目してほしいです（笑）。きっと明日は最初から最後まで全部盛り上がると思うので、会場の熱も感じつつ、楽しみに会場に来てほしいなと思います。
広瀬：全20試合と聞くと長いなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に大会が始まると本当にあっという間だと思います。ぜひ1試合も見逃さずに、そして私たちのインターバル中のラウンドガール姿も目に焼き付けていただいて、一緒に応援していただけたら嬉しいです。
― ありがとうございました。
◆「K-1 WORLD GP 2026〜-90kg世界最強決定トーナメント〜」
今⼤会は重量級ならではの破壊⼒とスピードが交錯する「-90kg 世界最強決定トーナメント」、そしてタイトルマッチも5試合実施。
K-1公式ヴィーナスに就任した斎藤恭代が、第13試合にスペシャルラウンドガールとして出演。Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演している“Baby”こと鈴木ユリアも、第4試合でSPラウンドガールとして登場する。
◆K-1＆Krush GIRLS×モデルプレスオーディション開催
日本最大級の女性向けニュースサイト「モデルプレス」では、「K-1 JAPAN GROUP」とタッグを組んで「K-1 GIRLS 2026」「Krush GIRLS 2026」を募集。受賞者は、2026年4月から2027年3月（予定）までの期間中、「K-1 GIRLS」もしくは「Krush GIRLS」として公式大会でのラウンドガールの他、媒体出演など、各種広報活動に参加。
エントリーの締切は2月13日（金）23時59分まで。下記、公式LINE登録と、エントリーフォームの記入・送信するだけで、応募が可能。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】