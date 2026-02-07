竹内涼真、父親顔出し＆ほのか・唯人との家族旅行ショット公開「美男美女ファミリー」「お父さんかっこよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の竹内涼真が2月7日、自身のInstagramを更新。父親や、弟でアーティストの竹内唯人、妹でタレントのたけうちほのからとの家族旅行の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳人気俳優「かっこよすぎる」と話題の父親
涼真は「Nakijin nago Love Our first trip together as three brothers was a great succes」とつづり、今帰仁村など旅行先の沖縄県で撮影したショットを複数投稿。この日2回目の投稿では写真とともに「thank you Mom」ともコメントしており、母親も同行の家族旅行だったと思われる。
竹内は、唯人とのお風呂でのショットや、ほのかのソロショット、店先で唯人と父親が並んで座っている写真や、仲睦まじい集合写真などを投稿している。
この投稿には「お父さんかっこよすぎる」「最高のファミリー」「家族仲が良くて素敵」「ほっこり」「美男美女ファミリー」「楽しそうな家族旅行」「素敵な写真ばかり」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆竹内涼真、家族旅行写真公開
◆竹内涼真の投稿に反響
