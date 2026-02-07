【1位〜6位】2月8日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】蟹座 総合運：★★★★★

今日は面倒なことから片付けるのではなく、一番やる気が湧くことから取りかかってみて。すると、いろいろなことが順調に進んだり、うれしい話が舞い込んできたりしそう！朝からいい気分で過ごすことが、最高の運気を生かす秘訣です！



恋愛運

恥ずかしくて言えなかったこと「関係が崩れるかも」と不安で言葉にできなかったこと、そういう想いを伝えると、最高に幸せな恋ができる運気！勇気が幸せを呼び込みます。出会いは、理想以上の相手と知りあうつもりでいると〇。



金運

普段は買わないような高価な物に、今日は興味が湧くかも。たとえ｢今しか買えない｣と思っても、今日のところは節約をするといいでしょう。貯金の目標を立てると心が前向きになって、お金との縁も強くなっていきます。



ラッキーアイテム：カーディガン



【2位】水瓶座 総合運：★★★★☆

あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友だちからの情報は、想像以上に役に立ちそうです。



恋愛運

誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日はなにも反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。



金運

投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！



ラッキーアイテム：クリップ



ラッキーカラー：ブラウン

【3位】山羊座 総合運：★★★★☆

やる気もアイディアもどんどん出てくる運気。気の向くままにエネルギッシュに行動していくと、これまでは気づかなかった才能が開花しそう。今日のところは、誰かに手伝ってもらうよりも、自分でできる範囲のことをすると〇。



恋愛運

べったりとせず、ややあっさりとした接し方をすると、恋が盛り上がる日です。甘い会話をしていても、あまり引き延ばさずに、楽しく笑える話に切り替えてみて。そして、無邪気に笑っていると、相手の恋心をギュッとつかむことができます。



金運

楽しく賑やかに友だちと遊んだり、友だちに会いに行ったりするためにお金を使うと、お金との縁がさらに強くなる運気！気分よく支払いができて、自分のお金の使い方にも自信を持てそう。大勢で集まるのなら、会計役になるのも〇。



ラッキーアイテム：ドライフルーツ



ラッキーカラー：アクアブルー

【4位】牡牛座 総合運：★★★★☆

困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。



恋愛運

関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友だちに相談すると〇。



金運

お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付きあい方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。



ラッキーアイテム：ネックストラップ



ラッキーカラー：ピンク

【5位】乙女座 総合運：★★★☆☆

気分も身体も「軽いな」と感じられそうな日です。明るい色の服を着たり、バッグに入れて持ち歩く物を減らしたりすると、運気も気分もさらにアップ！また、いつもは通らない道を使って遠回りをすると、エクササイズにも気分転換にも〇。



恋愛運

何気なく通った道や、出かけた場所に出会いがあるかも。また、恋の相手に連絡をしたら、想像以上に盛り上がる可能性も大！今日は、あれこれ考えずに動いていきましょう！身軽になるほど恋の幸せを掴める運気です。



金運

｢これから、こうしてみよう｣と思える情報をもらえそうな金運の日。お金のことをよく話題にする友だち、ポイントやマイルを貯めるのが好きな友だち、経済に詳しい知人など、人が金運に追い風を吹かせてくれるでしょう！



ラッキーアイテム：エディターズバック



ラッキーカラー：ビビッドイエロー