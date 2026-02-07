この絵文字が表すミュージカル作品は？ミュージカル好きは即答してほしい！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、中世ヨーロッパの悲劇を描いた物語ですよ。

「👑💀🌹🖤✨」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「エリザベート」でした！

王冠やドクロ（死）、バラを表す絵文字などから、ミュージカル「エリザベート」であることがわかります。

「エリザベート」は、ハプスブルク帝国最後の皇后エリザベートの波乱に満ちた生涯を、彼女を愛した“トート”という架空のキャラクターを交えて描いたミュージカル。

美しい音楽と耽美な世界観で世界的に熱狂的な人気を誇り、日本では宝塚歌劇団や東宝版でくり返し上演されていますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。