この絵文字が表すミュージカル作品は？ミュージカル好きは即答してほしい！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すミュージカルは？
意外と難しいこのクイズ。
「👑💀🌹🖤✨」が表すミュージカルは一体なんでしょうか？
ヒントは、中世ヨーロッパの悲劇を描いた物語ですよ。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「エリザベート」でした！
王冠やドクロ（死）、バラを表す絵文字などから、ミュージカル「エリザベート」であることがわかります。
「エリザベート」は、ハプスブルク帝国最後の皇后エリザベートの波乱に満ちた生涯を、彼女を愛した“トート”という架空のキャラクターを交えて描いたミュージカル。
美しい音楽と耽美な世界観で世界的に熱狂的な人気を誇り、日本では宝塚歌劇団や東宝版でくり返し上演されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部