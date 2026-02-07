【ガチャ沼展 ― のぞくたび、深くハマる。】 開催日：2月7日11時～19時 2月8日10時～16時 会場：WITH HARAJYUKU HALL （東京都渋谷区神宮前1丁目14-30 WITH HARAJUKU 3F） 入場料：無料

タカラトミーアーツは、今年で上陸61年目を迎えるガチャの魅力を楽しめるイベント「ガチャ沼展 ― のぞくたび、深くハマる。」を、2月7日と8日の2日間、東京・原宿にあるWITH HARAJYUKU HALLで開催中だ。入場は無料。

このイベントでは、これから発売予定のガチャをいち早く入手できる先行販売のほか、今年の春に発売予定の新作アイテムの展示、3月に発売予定の新フィギュアシリーズ「PERIHAPI!」の先行販売も実施。さらに、ペニイ商会が日本に持ち込んだ当時のガチャから現代のガチャまで展示したコーナーも用意されているなど、まさにガチャづくしのイベントとなっていた。

開催初日の2月7日には、タカラトミーアーツ 常務取締役の長谷川俊夫氏とペニイ 代表取締役社長の佐藤正臣氏、そしてこのイベント限定でガチャアンバサダーに就任したガチャピンとムックも参加し、テープカットが行われた。さらにその後で行われたステージイベントでは、なんとガチャピンとムックが「肩ズンFig.」として発売されることも発表。こちらの詳細についてはまだ明らかになっていないが、今後の続報を楽しみにしたいところだ。

本稿では、会場内に展示されていたものの中から、3月に発売される予定の新作アイテムを中心にピックアップしてご紹介していく。

写真左から、ガチャピン、タカラトミーアーツ 常務取締役の長谷川俊夫氏、ペニイ 代表取締役社長の佐藤正臣氏、ムック

「歴代ガチャスポット」ではペニイ社長直筆のポップも展示！

新商品の紹介に入る前に、軽く会場内の様子もご紹介しておこう。まず、WITH HARAJYUKU HALLの中に入ってすぐの辺りに設置されていたのが「歴代ガチャスポット」だ。こちらはペニイがアメリカから輸入したガチャから最新のものまでがいくつかピックアップされて展示されていた。

その中でもポップが付けられていたものもあったのだが、実はこちらは、ペニイの代表取締役社長である佐藤正臣氏が手書きしたものだという。文字もなかなかかわいらしいので、一見の価値ありである。

入り口近くにあるのが「歴代ガチャスポット」のコーナーだ

20円のガチャなんて久しぶりに見た！？

ガチャだけでも時代の移り変わりがわかる

ひと際異彩を放っているコーナーが？

特別なガチャがピックアップされている

このポップを手掛けたのは、なんとペニイの社長だ

「歴代ガチャスポット」のすぐ近くには、最新のガチャがいち早く手に入るスポットが用意。お金も崩せるように、両替機も近くに設置されていた。このホワイエのスペースには、ほかにも「PERIHAPI!」のコーナーが設置。こちらでは、既存のアイテムに加えて、3月に発売予定のアイテムの中から「肩ズン Hug. ディズニープリンセス」と「ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ」、「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!! 梟谷学園・稲荷崎」や「Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」などが先行販売されていた。

最新ガチャの先行販売も行われていた

こちらは「PERIHAPI!」のコーナーだ

「肩ズン Hug. ディズニープリンセス」。単体は1,870円で、BOXは14,960円

「ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ」。単体は1,870円で、BOXは14,960円

「Hide & Seek かくれんぼ ハイキュー!! 梟谷学園・稲荷崎」。単体は1,870円で、BOXは14,960円

「Hide & Seek かくれんぼ Hello Kitty and Friends」。単体は1,870円で、BOXは14,960円

スタイル別の展示やガチャデミー賞受賞作品も発表！

ホワイエからさらに会場の中に入ると、こちらにも同社のガチャを代表する「肩ズン Fig.」や「Hide & Seek」、「パンダの穴」といったスタイルやフォーマットを分類して展示した「Gacha with Style」のコーナーを設置。また、そちらとは別にシリーズ通算100作品を記念して行われた「ガチャデミー賞」の受賞作品を展示したエリアなど、バラエティ豊かなコーナーも用意されていた。

「Gacha with Style」のコーナー

「Gacha with Style」の裏面には、実際のガチャが展示されていた

こちらは「ガチャデミー賞」のコーナー

ガチャデミー賞BRONZEの「もちばけ」

ガチャデミー賞SILVERは「トリピカルズ」だ

ガチャデミー賞のGRAND PRIXに輝いたのは「ミニチュア スナイパー」だった

3月に発売予定の新作ガチャがズラリと展示

「Gacha with Style」や「ガチャデミー賞」がある会場内の、さらに奥に設置されていたのが新作ガチャの展示エリアである。ちなみに、こちらでご紹介するアイテムは、いずれも今年の3月に発売予定のものだ。20種類以上ものガチャが登場することになるが、いずれも魅力的なアイテムばかりである。

「ピクサーキャラクター ファッションリング ロイヤルクリア」。300円

「くまのプーさん 100エーカーの森へようこそ！」。300円

「ディズニー まったり牛乳コスメポーチ」。400円

「トイ・ストーリー ゆらゆらつながるマスコット アンディのおもちゃ大集合」。300円

「コスチュームエイリアン Hide&Seek かくれんぼフィギュア」。400円

「ディズニープリンセス まみれるFig.」。400円

「ハローキティ 喜怒★哀楽!? ファッションリングコレクション」。300円

「はぴだんぶい キラキラも～っと☆おうえんフィギュア」。400円

「サンリオキャラクターズ シュウマイ」。300円

「肩ズンFig. ハイキュー!! 制服 烏野・音駒」。400円

「初音ミク すってんころりんフィギュア2」。400円

「ラバFig. にゃんぱいあ」。400円

「カービィ play with ワドルディ ラメピンバッジこれくしょん」。300円

「ニャッキ！ にょろにょろリング」。300円

「まぶしいにゃん2」。200円

「まんまるカエル クリアめじるしガチャマスコット」。300円

「推し×スシ 推スシ」。300円

「トムとジェリー タフィーいっぱいコレクション2」。400円

「ひつじのショーン ゆらゆらつながるマスコット」。300円

「PEANUTS もふもふポーシェット」。400円

「miffy すやすやフレンドFig. ぱすてる」。200円

「MOOMIN フロッキーフィギュアマスコット」。400円

「おさるのジョージ フェイス型シリコンケース2」。400円

「ポケモン ぺたんこマスコット Color:White」。300円

「うちのポケモンマスコット しらんぷり」。300円

「肩ズンFig. アイカツ！×プリパラ THE MOVIE」。500円

こちらの「ガチャ沼展 ― のぞくたび、深くハマる。」は、2月8日まで開催中である。比較的コンパクトなスペースにぎっしりとコンテンツが詰まっているようなイベントになっているため、サクッと楽しめるところも魅力となっている。もちろん、新作のガチャもひと足お先に手に入れられるチャンスとなっているので、興味がある人はぜひ参加してみよう！

