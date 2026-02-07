1960年代に飛躍を見せた日本車

まったく新しいクルマ開発には、多くのメリットがある。まず、先代と比較されることがない。伝統に強く縛られることもない。まっさらな視点で目標達成を目指せ、合理的に市場の反応を評価できる。

【画像】小柄なボディが残した確かな功績 マツダR100 RX-7にRX-8 ロータリーなモデルたち 全153枚

1960年代に飛躍を見せた、日本車はその好例といえる。各国の自動車産業と、提供される量産モデルを冷静に俯瞰できた。成功例と失敗例を研究し、複雑さを排除した信頼性の高いクルマこそ、ユーザーが求めるものだと読み取ったといえる。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

僅か10年ほどで、日本車は英国人にも浸透していった。当初は魅力で及ばなくても、訴求力は着実に上昇していった。欧州のメーカーに届かない技術力や存在感は、充実した装備や確かな品質などが生む、コストパフォーマンスが補った。

ロータリーエンジン技術を我が物にしたマツダ

そんな1960年代に、ロータリーエンジンは実用化を迎えていた。後に正式にマツダを名乗る東洋工業は、後のアウディ、NSU社からヴァンケルエンジン（ロータリーエンジン）の製造権を1961年に取得。程なく、技術を我が物にしていった。

NSU社が量産ユニットを完成させるより先に、マツダは実用化に耐える試作ユニットを完成。量産化されたロータリーエンジンは、信頼性が高く強力で、燃費も良かった。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

マツダは、トヨタや日産とは異なるベクトルで、クルマ作りを展開していった。自動車文化を牽引する、海外の先駆者たちから注目や評価を得たいと考えていたのだろう。

その野望を明確に具現化した、前衛的なスタイリングをまとうコスモスポーツは、1967年に発売される。経営リスクを抑えるべく、一般的なレシプロエンジンの1000（初代ファミリア）や1500（初代ルーチェ）などを提供しながら。

ファミリア 1200がベースのロータリークーペ

マツダの存在感を一気に強めたコスモスポーツだったが、製造過程には手作業が多かった。より手頃な価格で、各国へ積極的に輸出することが求められた。

そこで誕生したのが、日本ではファミリア・ロータリークーペを名乗ったR100。ベースとなったのは、直列4気筒エンジンのファミリア 1200 クーペで、1967年の東京モーターショーではコスモスポーツと並んで、RX-85の名で試作車が披露されている。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

ファミリア・ロータリークーペの発売は、1968年7月。フロントグリルやボンネット、バンパーが専用になり、丸いテールライトが4灯、リアに並んだ。ローターを模したエンブレムでも、差別化は図られていた。また日本市場では、サルーンも選べた。

上位モデルとして、海外ではRX-2を名乗ったカペラ・ロータリークーペも、1970年に発売。1971年にはサバンナ（RX-3）も登場し、コスモスポーツと併せて、ロータリーエンジンのラインナップは充実していった。

世界的に実用性を証明した10A型

ファミリア・ロータリークーペでも、サルーンのファミリア・ロータリーSSでも、14インチと当時ではひと回り大きいホイールを履き、ディスクブレーキが標準。燃費は6.4-8.1km/Lがうたわれたが、59Lの大容量ガソリンタンクで航続距離を伸ばした。

エンジンは、100psを発揮した10A型の2ローター。NSU社がRo80用ユニットを1か月で750基製造していた頃、マツダの工場では毎月4000基が組み上げられていた。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

サイドプレートやローター、サイド・インレットポートは、鋳鉄製を採用。2本のスパークプラグで、優れた出力と燃費を引き出した。点火を制御するディストリビューターが2基載り、プラグ2本のタイミングは僅かにずらされていた。

潤滑性と耐摩耗性を高めた、カーボン製アペックスシールも特徴。日立製のキャブレター制御と連動し、6800rpmでブザーがなるレブリミットも実装された。滑らかに回るロータリーエンジンが、実用的な技術であることを世界的に証明したといえる。

耐久レースで実力を発揮したR100

ボディは小柄なファストバック、ファミリアと共通。スチール製モノコックの4シーターで、サスペンションは前がマクファーソンストラット、リアはリーフスプリングのリジットアクスルという従来的なものだった。

トランスミッションは、4速マニュアル。コスモスポーツより車重は軽く、2速で96km/hに到達し、4速でフラットアウトすれば170km/h以上へ届いた。160km/hでの回転数は5250rpmで、かなりのハイギア。その時の燃費は、5.0km/Lだったという。



マツダR100（ファミリア・ロータリークーペ／1968〜1973年／英国仕様） ジャック・ハリソン（Jack Harrison）

R100は、耐久レースで実力を発揮した。1969年の鈴鹿で開かれた、全日本グランカップで優勝。ベルギーのスパ24時間レースでは5位と6位に入賞し、ニュルブルクリンクのマラソン・ド・ラ・ルートでも5位を掴んでいる。

この続きは、マツダR100（2）にて。