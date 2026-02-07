実写映画『ブルーロック』新ティザービジュアル・特報映像公開 絵心甚八役・窪田正孝の姿も初解禁
実写映画『ブルーロック』製作報告会が7日、都内で行われ、俳優・窪田正孝が“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八（えご・じんぱち）役を演じることが発表された。また、映画公開日がサッカー・ワールドカップイヤーである8月7日となることも明かされ、新たなティザービジュアル・特報映像も公開となった。
【動画】絵心甚八役・窪田正孝も登場！実写映画『ブルーロック』特報映像公開
本作は、累計5000万部を突破した、週刊少年マガジンにて連載中の大人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸／作画：ノ村優介）が原作。日本をサッカーワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが、たった一つの座を懸けて生き残りを争うサバイバルストーリー。『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を務める。
最新のティザー映像では、解禁となった12人のキャスト陣が緊迫した様子で一堂に会し、監獄のように殺風景な密室で、突如として始まる【2分16秒】のカウントダウンに翻弄される姿が映し出される。負ければ脱落、一生涯日本代表になる夢を失うという過酷なデスゲーム。“青い監獄（ブルーロック）”入寮テスト、カウントダウン終了時にボールを持つ者が脱落する「鬼ごっこ」の一部が映し出され、本作への期待を最高潮に高める映像となっている。
合わせて解禁されたティザービジュアルには、解禁となった12人が、ユニフォーム・スーツに身を包んだ姿がそろい踏み。まさにこれからデスゲームに挑まんとする鬼気迫る表情が垣間見え、作品世界がそのまま目の前に立ち上がるような、圧倒的な臨場感を放っている。その背後に控えるのは288人の高校生ストライカーたち。1/300の王座を掴み取り、世界一のストライカーになるのは誰なのか。これまで映画公式SNSで解禁してきた各キャストのFACEビジュアルが集合した「12 FACEビジュアル」も合わせて解禁となった。
製作報告会には、主演の高橋文哉（潔世一役）をはじめ、櫻井海音（蜂楽廻役）、高橋恭平 （千切豹馬役）、野村康太（國神錬介役）、西垣匠（成早朝日役）、橘優輝 （我牙丸吟役）、石川雷蔵（雷市陣吾役）、岩永丞威（伊右衛門送人役）、櫻井佑樹（今村遊大役）、倉悠貴（吉良涼介役）、松橋真三プロデューサーが登壇。浅野竣哉（久遠渉役）は体調不良で欠席となった。
