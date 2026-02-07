グラビアアイドルで女優の岸明日香（34）が7日までに、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。

「情報解禁」と記し、「ドラマ『令嬢は夜の蝶になりたい』恐縮ながらNo.1キャバ嬢の輝夜を演じさせていただきました」などと報告した。

胸元と背中が大胆に露出されたデザインの真っ赤なドレスショットを披露し、「加藤史帆ちゃん演じる百合子の周りで巻き起こる試練、女の戦い、それぞれの女性の生き様を是非楽しんで観てください。最近性格の悪い女性の役ばかりでしたが笑 輝夜は天真爛漫で芯の強い素敵な女性です。一点物のプレミアドレス達を着こなすのが難しかったです。笑」とピーアールした。

さらに「現場は美しい皆ととーっても楽しい女子会でした笑 役ではばちばちです。皆様是非ご覧ください！」と出演者と一緒に撮影したピースサインショットもアップした。

ファンやフォロワーからも「No.1も納得」「セクシーすぎる」「ダイナマイトセクシー」「可愛すぎる」「めっちゃ綺麗」「美の化身」などのコメントが寄せられた。

岸は大阪・堺市出身。12年3月発売の「週刊プレイボーイ」にグラビアで芸能界デビュー。13年にグリコ乳業「ドロリッチガールズ」としてCM出演。14年に初のソロ写真集を発売。22年にはデビュー10周年で30歳のアニバーサリー写真集「Culmination（カルミネーション）」を発売。趣味はスポーツ観戦。特技は料理、書道など。