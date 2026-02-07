日本海側は大雪が続く見込みです。山陰や近畿北部は、あす日中にかけて雪のピークに入り、短時間で積雪が急増するでしょう。車の立ち往生などに警戒してください。関東は平地も含めて、あす昼ごろまで大雪に注意が必要です。ノーマルタイヤの車での移動は控えたほうがいいでしょう。

あすの気温です。強烈な寒気の影響で、真冬の寒さが続く予想です。朝から昼間にかけて、気温はほぼ横ばいの所が多いでしょう。北海道や東北北部の各地は一日を通して、気温は氷点下となりそうです。東京は雪がやむ午後も北風が冷たく、極寒の一日となるでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌：-3 ℃ 釧路：-3 ℃

青森：-3 ℃ 盛岡：-1 ℃

仙台： 3 ℃ 新潟： 0 ℃

長野：-1 ℃ 金沢： 0 ℃

名古屋： 6 ℃ 東京： 5 ℃

大阪： 4 ℃ 岡山： 4 ℃

広島： 6 ℃ 松江： 1 ℃

高知： 7 ℃ 福岡： 3 ℃

鹿児島： 6 ℃ 那覇：14℃

週間予報です。月曜日は、日本海側の大雪のピークは越える見込みですが、雪はまだ続く見通しです。この週末で降る新たな雪によって、落雪が起こりやすくなるおそれがあります。火曜日から水曜日は関東から西の広い範囲で雨が降る見込みです。来週後半からは暖かい日が続くようになるでしょう。