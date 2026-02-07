読むのが難しいと思う「三重県の自治体」ランキング！ 2位「度会町」を抑えた1位は？【2026年調査】
雪化粧をした山々や澄んだ空気が心地よい季節となり、週末を利用して遠方へ足を運ぶ機会も増えているのではないでしょうか。旅先で目にする案内板や地図には、一見すると読み方の見当がつかないような、その土地ならではの独特な地名が数多く存在しています。
All About ニュース編集部は1月28日、全国10〜60代の男女250人を対象に「自治体」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、読むのが難しいと思う「三重県の自治体」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者のコメントを見ると「簡単な漢字だと逆に組み合わせるとなんと読むのかわからなくなる」（20代女性／北海道）、「同じ苗字の人がいるので知っていたが、初見では読めないと思う」（30代男性／大阪府）、「『度会』を漢字のまま読むと想像がつきにくく、『どあい』など誤読されやすい点で難しいと感じた」（20代男性／新潟県）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「『菰』の漢字が難しくて読めないから」（40代女性／兵庫県）、「狐に似たこの漢字にあまりお目にかかったことがないので」（50代女性／福島県）、「『菰』という漢字がかなりマイナーで、日常ではほぼ見かけない。「野」は『の』と読めるけど、前の漢字が読めない時点で詰みやすい」（20代男性／福井県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：度会町／73票2位は「度会町（わたらいちょう）」でした。三重県南部、伊勢市の西に位置し、豊かな自然と歴史ある風土が魅力の地域です。シンプルな漢字ながら読み方に戸惑う人が多く、難読地名として知られています。
1位：菰野町／98票1位は「菰野町（こものちょう）」でした。三重県北部、鈴鹿山脈のふもとに広がる自然豊かな町で、温泉地や登山スポットも多く観光地としても人気です。「菰」の漢字の読みが難しく、地名としての読み方に戸惑う声が多く集まりました。
