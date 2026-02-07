熱海に“全室バルコニー付きリゾートホテル”誕生へ！ 海を望むサウナや露天風呂を併設
リゾートホテルブランド「ヴィラージュ」の3棟目となる宿“ヴィラージュ熱海”が、夏から、静岡・熱海市にオープンする。
【写真】絶景を堪能！ ルーフトップバーなどホテルの詳細
■サンビーチにもほど近いロケーション
今回オープンするヴィラージュ熱海は、熱海市の名所の1つであるサンビーチにもほど近いロケーションに位置した地上9階建てのリゾートホテル。
おしゃれなインテリアを配した客室は全82室を用意。すべて開放感あふれるバルコニーが付いており、大切な人とゆったりとした贅沢な時間を過ごすことができる。
また、地産食材を使った料理を楽しめるレストランが併設されるほか、海を望むサウナや空を眺める露天風呂、ラウンジサービスが提供されるルーフトップバーなど、充実した共用施設を備える予定だ。
なお、2月3日（火）より本リゾートホテルの公式サイトも開設。宿泊予約の受付開始時期は春を予定している。
