ヴィラージュ熱海　※完成イメージ

　リゾートホテルブランド「ヴィラージュ」の3棟目となる宿“ヴィラージュ熱海”が、夏から、静岡・熱海市にオープンする。

■サンビーチにもほど近いロケーション

　今回オープンするヴィラージュ熱海は、熱海市の名所の1つであるサンビーチにもほど近いロケーションに位置した地上9階建てのリゾートホテル。

　おしゃれなインテリアを配した客室は全82室を用意。すべて開放感あふれるバルコニーが付いており、大切な人とゆったりとした贅沢な時間を過ごすことができる。

　また、地産食材を使った料理を楽しめるレストランが併設されるほか、海を望むサウナや空を眺める露天風呂、ラウンジサービスが提供されるルーフトップバーなど、充実した共用施設を備える予定だ。

　なお、2月3日（火）より本リゾートホテルの公式サイトも開設。宿泊予約の受付開始時期は春を予定している。