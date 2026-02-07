à°å³ØÉôÌÜ»Ø¤·¤Æ6Ï²áTV¤Ç¹ðÇò¡ÄÂà¼Ò¤«¤é3Ç¯¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ê¸¶Àé¾½à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÅÐ¾ìá¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×¤ÇÏ²¿Í»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ä
¡¡°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ6Ï²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¹ðÇò¡Ä¡£37ºÐ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±éá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë!¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ï²¿Í»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸¶Àé¾½(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£Ï²¿Í¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊüÁ÷²ó¤Ç¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤ÎÏ²¿Í»þÂå¡×¡ÖÏ²¿ÍÀ¸³è¤Ç»×¤ï¤ºÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ËÊ¬¤«¤ë¡Á¡ª¤È¶¦´¶¤·¤¿¤ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤È¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤â¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¸¶¤Ï°åÎÅ°ì²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¼«¿È¤â°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ï²¿Í6Ç¯ÌÜ¤ÏºÇ¸å¤È·è¤á¼õ¸³¤ËÎ×¤ó¤À¤¬°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤·¡¢Ê¡²¬Âç³ØÍý³ØÉô¤ØÆþ³Ø¡£2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó»³¸ýÆþ¼Ò¡£23Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¤Ï¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£