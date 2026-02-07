歌手の鈴木亜美（43）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。激辛好きを明かした。

お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）をメインに鈴木、女優の大友花恋（26）、TRFのDJ KOO（64）が東京・麻布十番を待ちブラ。

有田が鈴木に「僕はアミーゴといったら激辛。激辛を食べまくる」とイメージを話した。自身のYouTubeチャンネルなどでも激辛料理を紹介している鈴木は「激辛は私にとって健康食」と話した。

さらに有田が「辛いものの番組を予約したりすると、（鈴木が）絶対に出てくる。しかもハンパないですよ、辛さが」。大友も「よくお見かけする」と話した。

今度は鈴木が有田に「何かあります？健康法」と質問。有田は「僕も辛いものが好きなので、よく行くんですよ。でも、それってストレスがたまっている人が多い、っていうんですけど…やっぱりそうですか？」と返した。

爆笑した鈴木は「毎日食べてるから。でも、結構それですっきりするっていうの、あります」。続けて「その後、サウナに行くと汗ダボダボ」。有田も「まったく同じです」。そして「多分、相当ストレスがお互いたまっているんですね」と笑った。