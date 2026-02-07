◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＷＥＳＴ―Ａ▽第１節 徳島６―０奈良（７日・ロートＦ）

奈良クラブはホームの開幕戦で徳島に大敗。今年から指揮を執る元日本代表ＦＷ大黒将志監督（４５）の初陣を飾ることはできなかった。

前半１５分にセットプレーから先制を許すと、クリアミスなどで立て続けに失点。後半は相手カウンターの対応に苦労し、計６点を奪われた。試合終盤は攻撃的な選手を次々と投入したが、相手の１２本とほぼ互角の１１本放ったシュートを決めきれず。無念の完封負けとなった。

Ｊ３で２５年シーズン９位。相手はＪ２で同４位と格上だったとはいえ、ほろ苦い“デビュー”となった指揮官は「徳島さんが強くて完敗だったが、やっているサッカーは悪くなかったし、チャンスがなかった訳でもない。しっかり決めていれば僕らも５点くらいは取れていた」と前向きに振り返った。

この日は前年Ｊ３のホーム全１９試合平均（２２３９人）を大きく上回る３２２３人の観客が詰めかけた。「（声援に）甘えていたらダメ。次勝って、サポーターの皆さんを喜ばせないといけない」と大黒監督。１４日の今治戦（ロートＦ）での巻き返しを誓った。