¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û±üÀî¶³¿¤¬»î±¿Å¾¡¡Ìó£´£°µåÅê¤²ºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤â¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡¦±üÀî¶³¿Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£·Æü¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î²Æì¡¦±ºÅºµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡£Ìó£´£°µå¤òÅê¤¸¡¢Ä¾µå¤ÏºÇÂ®¤Ç£±£´£¸¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þÂÐ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Àº£¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥²¡¼¥à¤ËÆþ¤ë¤È¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¼ý³Ï¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£¹Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¹âÂ´£±°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£±Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¤Ê¤ë£¹¾¡¡Ê£´ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËýÀÅª¤Ê±¦Éª¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤é¤ì³«ËëÅê¼ê¤ÎÂçÌò¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ºòµ¨¤â£´¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£³£²¤È¹õÀ±¤¬Âç¤¤¯Àè¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ±üÀî¤Ï¼«¸Ê½é¤È¤Ê¤ë¡Öµ¬ÄêÅêµå²ó¡×ÅþÃ£¤ò·Ç¤²¤ë¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥ÆÅê¼ê¤ÎÆ¬¿ôÉÔÂ¤ËÇº¤à¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤À¤±¤ËÀ¸¤¨È´¤Âç´ï±¦ÏÓ¤Ø¤Î¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö£±Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£±£¸¤â¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£