¡¡½°±¡Áª¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËËÌ³¤Æ»£·¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎëÌÚµ®»Ò»á¤Ï£·Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥À¥°¡Ö¡ô¥Þ¥ÞÀïÁè»ß¤á¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¶Ëú»Ò¡Ê¤¤è¤·¤Þ¤æ¤³¡Ë»á¤ÎÅê¹Æ¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦Êì¿Æ¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÂç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ£Ø¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ®»Ò»á¤Ï¡Ö¡ô¥Þ¥ÞÀïÁè»ß¤á¤Æ¤¯¤ë¤ï¡×¤¬ÏÃÂê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¡ØÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¤È¡ØÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Ù¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤âÆ±µÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¯¸¢¸òÂå¡áÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¡¿¸½À¯¸¢¡áÀïÁè¤ò»Ï¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µõÁü¤òºî¤ê¡¢´¶¾ð¤ËÁÊ¤¨¤ÆÁªÂò¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¼êË¡¤Ï¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤ÏÁêÍÆ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì±¼ç¼çµÁ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ø¶²ÉÝ¤ÇÇû¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»ö¼Â¤ÇÁª¤Ð¤»¤ë¾ðÊó¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£à¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÌ±¼ç¼çµÁá¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»ö¼Â¤ÇÁª¤Ð¤»¤ë¾ðÊó¡Ù¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÁÈ¿¥Åª¤Ê¸í¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤ä¡¢¶¯¤¤¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»Ù»ý¼Ô¤Îà°Ï¤¤¹þ¤ßá¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤òÆÃÄê¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈàÅýÀ©á¤·¤Æ¤¤¤¯´í¸±À¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤ò¤É¤ì¤Û¤ÉÀÈ¤¯¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Îò»Ë¤¬²¿ÅÙ¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÁªµóÀïºÇ½ªÆü¤Ë¤³¤ì¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤ÆÅê¹Æ¡£²¿¤È¤â¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡
