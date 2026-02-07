楽天の荘司康誠投手が７日、沖縄・金武キャンプで初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板。打者５人・計２９球で安打性の当たりは２本の好内容に、開幕投手候補にあがっている右腕は「そのつもりでやっている。自分でつかみ取りにいく」と、初の大役への強い意欲を口にした。

「１５０キロが来る感じで１５０キロを投げても打者は打ちやすいし、間合いも取りやすい。でも１４０キロの感じで１５０キロが来たら打ちにくい」と、力感を抑えた投球フォームの習得に取り組んでいるプロ４年目。最初に対戦した佐藤（前ソフトバンク）から２球連続で空振りを奪うなど、「（打者の）反応を見る限り、しっかり差し込めていた」と、真っすぐの球質に手応え。フォームを変えたことで、フォークなど変化球の軌道も昨季までとは違うという。

さらに、メジャー帰りの前田健太投手から縫い目への指のかけ方などを聞いて改良したツーシームも試投。「今までは自分で変化させようとしていたけど、（縫い目を指にかけて）そのまま投げたら変化するイメージ」と、こちらも手応えを強調した。

実戦登板へ順調にステップアップした打者との初対戦。開幕投手ゲットへ「今日はクイックでいい球がいかなかった。精度を上げていきたい」と、冷静に今後への課題もあげていた。